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Netflix韓劇字幕標「日本海」　激怒南韓教授！寄電郵要求正名

▲《The 8 Show》5月17日上線。（圖／Netflix提供）

▲《The 8 Show》柳俊烈在第3集演唱南韓國歌。（圖／Netflix提供）

記者羅翊宬／編譯

日本列島、韓半島（朝鮮半島）之間隔著一大片海域，世界主要地圖稱為「日本海」（Sea of Japan），華文世界則普遍沿用此一稱呼，只不過近年卻頻遭南韓政府抗議，要求將「日本海」正名為「東海」（East Sea）。Netflix韓劇《The 8 Show》提到該片海域；然而有南韓網友發現，西班牙語字幕居然標示為「日本海」。

根據韓媒《朝鮮日報》、《世界日報》，韓國男演員柳俊烈在爆發「無縫接軌」的戀愛風波後，其主演的Netflix影集《The 8 Show》在5月17日上映，第3集約23分鐘出現由柳俊烈飾演的3樓男子演唱南韓國歌的片段，然而就有南韓網友在論壇上發文，指出劇中的西班牙語字幕居然將國歌歌詞的「東海」標示為「日本海」。

觀察南韓國歌《愛國歌》的歌詞，在第一段就會出現歌詞「直到東海水枯、白頭山岩石朽爛，天佑我疆、我國萬歲」。

經過實際打開該劇集觀察各國字幕，其中繁體中文顯示「直到東海水枯、白頭山朽爛」；就連日文也顯示「東海の水と白頭山が」，漢字東海上方則以片假名「トンへ」標示出韓文發音。

直到4日上午11時（台灣時間上午10時），西班牙字幕仍顯示為「日本海」（Mar del Japón），並未改為「東海」（Mar del este）。

南韓網友們抗議，「到底是誰翻譯的」、「難道Netflix不用校稿的嗎？這是全球性的內容耶，不應該檢查得更仔細一點嗎」、「其他出錯也就算了，居然將國歌裡的歌詞翻譯成『日本海』？你在開什麼玩笑！」

▲▼韓半島、日本列島之間隔著的海域，長期以來存在著名稱上的爭議。（圖／翻攝自維基百科）

▲韓半島、日本列島之間隔著的海域，長期以來存在著名稱上的爭議。（圖／翻攝自維基百科）

南韓誠信女子大學教授徐坰德透露，他已經針對此次字幕的錯誤標示透過電子郵件向Netflix抗議，「我透過電郵解釋，其實韓國和日本之間的海域名稱從西元2000年以來就被稱呼為『東海』。我在電郵附上其他段影片，要求必須在最快的時間內改正，以免造成全球收視民眾的誤會。」

日本稱呼該片海域為日本海，而南韓則因地理位置而稱為「東海」，至於北韓則稱為「朝鮮東海」。

據悉，華文世界普遍稱呼韓國、日本之間的海域為「日本海」，至於「東海」則普遍用來稱呼台灣東北側、中國東側、日本沖繩縣所在海域（東中國海），儘管中華民國國立編譯館曾於2010年召開審議會，決定將該片爭議海域以兩種名稱並列在教科書中，然而台灣教科書業界仍普遍稱為「日本海」，且不知道該片海域有名稱之爭。

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