柯建銘拒簽字！原民綠委嘆「推禁伐補償不順」　韓國瑜妙回這句

▲立法院長韓國瑜。（圖／記者黃克翔攝）



記者鄭佩玟／台北報導

立法院長韓國瑜今（4日）針對《原住民保留地禁伐補償條例》修正草案，召集各黨團協商，最後就每年每公頃補償新台幣3萬元改為6萬元無共識，民進黨立院黨團總召柯建銘拒絕在協商中簽字，最後韓裁示交付院會表決。在協商過程中，綠委伍麗華感嘆，之前推動禁伐補償都很順，但不曉得為何最近不順，對於提高禁伐補償金她贊成。韓國瑜隨後問，「現在這個房間裡，你覺得順還是不順？」韓語音落畢，現場響起大笑聲，伍也笑回「順啊，越來越順啊！」

民進黨團幹事長吳思瑤說，照顧原住民很重要，但也不要有人的權益受到排擠，若通過三萬到六萬，明年原民會只剩下11％可以去照顧其他原住民，因此要衡量通過後對其他原住民照顧的排擠，如果要高到6萬，真的會牽一髮而動全身，縱使立意良善，也要兼顧曾修過的法律，如果立委要增加新的預算，應該要找出新的財源；希望預算有空間，可以酌予提高，但如果倍增而排擠其他原住民業務，其他六十萬的原住民只剩下11%預算，是共同要面對的課題。

原民會主委曾智勇表示，原民會明年預算125億左右，如果補償金由3萬升到6萬，幾乎占了預算20%，法定支出70%，幾乎只剩下10%可以照顧原民族人，很多業務無法推動。

主計總處副主計長陳慧娟說，原民會民國114年預算額度是125億，大概增加了15億，但提高補償金會增加20億，會把增加的部分吃掉，且還要把113年度施政項目部分額度空出來，怕影響原有業務推動，財源籌措也有壓力。

立委高金素梅則強調，5月2日藍白黨團三長支持原民土地轉型正義，她拿朝野協商的結論給柯建銘簽，柯說花太多錢不會簽，令她心裡很難過。她表示，協商已過一個月冷凍期，柯建銘不簽字要等到何年何月，如果已經過了冷凍期，當然可以表決。對於綠營稱需要有行政院版，高金素梅表示，不當黨產條例沒有政院版、促轉條例也沒有政院版。她質疑編列後是否真會排擠到預算，行政院跟主計處應該找財源。

國民黨團總召傅崐萁說，明明立場不同，如果只是各自表述、沒有交集，是損耗時間，有幾百個法案要推動，立法院永遠在空轉？他也批行政部門稱沒有錢，一天到晚講稅收超徵，怎麼會沒有錢？原住民是台灣最早的主人，應給一分尊重，講六輪都沒用，那就訴諸民主程序解決。

最後，韓國瑜裁示，因沒有達成共識，最後送院會表決。

