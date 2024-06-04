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柯建銘籲民眾黨撤「花東3法」促對話　黃珊珊：有前提就不叫有誠意

▲▼民眾黨立委黃珊珊。（圖／記者袁茵攝）

▲民眾黨立委黃珊珊。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲日前不斷表示，民進黨不與民眾黨溝通，使民進黨團總召柯建銘呼籲大家好好坐下來談，但希望撤回「花東3法」。對此，民眾黨團副總召黃珊珊4日表示，大家都可以坐下來談，只是就看有沒有拿出誠意協商，「如果有前提，就不叫有誠意。」

行政院長卓榮泰力促「打詐4法」盡快通過，包括「《洗錢防制法》修正草案、「科技偵查及保障法」草案、《通訊保障及監察法》部分條文修正草案，以及「詐欺犯罪危害防制條例」草案。

民進黨團幹事長吳思瑤3日晚間於臉書發文表示，「今天司法法制委員會審查《洗錢防制法》，是行政院『打詐四法』的重要配套。向詐騙宣戰是全民期待，在召委鍾佳濱主持下，我們與黃珊珊透過充分討論及專業審查，確實就成功匯聚共識，踏出好的一步。朝野破冰真的不容易，但我們不會放棄努力。」

柯文哲4日上午7時30分到立法院民眾黨團與8名立委開會，部分委員各自在9時10分左右離開辦公室；黃珊珊離開辦公室、準備參加院會時，被問到吳思瑤臉書寫與黃珊珊討論「打詐四法」？黃珊珊表示，昨與吳思瑤是談《洗錢防制法》，民進黨有政院版本，民眾黨也有其版本，現場有不同的意見，所以就保留送協商。

媒體追問，吳思瑤臉書稱是朝野破冰？黃珊珊認為，委員會本來就會討論事情，這很正常，每個法案都會有不同意見，當然要互相溝通，不溝通怎麼討論？

至於民進黨團總召柯建銘喊話朝野坐下來談，會不會跟綠來談？黃珊珊說，大家都可以坐下來談，只要對法案有任何想法，本來就該協商，朝野一起來討論事情，而立院也有非常多協商溝通管道，每個法案到委員會審完也要協商，「所以不是沒有談，是都在協商，只是大家有沒有拿誠意協商。」

媒體再問，但柯建銘的前提是要民眾黨撤回「花東3法」？黃珊珊直言，「如果有前提，就不叫有誠意。」

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