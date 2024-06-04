綠營黨內廢考監不同調？　羅智強酸柯建銘：變縮頭烏龜總是打假球

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者呂佳賢攝）

記者郭運興／台北報導

綠委陳亭妃近日提廢考監修憲案，國民黨也提出四點倡議，支持廢考監，但民進黨團總召柯建銘與黨內不同調，表示廢考監是憲政改革問題，短時間不會處理，會落入敵人的陷阱，藍白是假廢考監、真奪權。對此，羅智強昨(3日)表示，柯總召是記性不好嗎？廢除監察院修憲案，提案的是30位民進黨立委，柯總召的「魔法攻擊」，沒有傷到國民黨，卻把綠委變成了「縮頭烏龜」，有比這個更好笑的事情？

羅智強於臉書表示， 民進黨立委陳亭妃等30人提出廢除考監兩院的修憲提案，他也與多名國民黨立委火速以四點倡議回應。國民黨主張「廢院不廢權」、「監察院先凍再廢」、「廢監修憲公投併2026或2028年選舉」、「否決考、監院人事」，要民進黨不要打假球。

羅智強指出，結果假的真不了，柯建銘怕了，民進黨變縮頭烏龜黨，果然禁不起檢驗，立刻縮了回去，還真的被說中「就是打假球」，見到國民黨提出完整的論述，柯建銘馬上縮回去，說憲改「不是現在的題目」，短時間不可能處理廢考監的問題，還推說這是藍白「假憲改、真奪權」。

羅智強大酸，柯總召是記性不好嗎？廢除監察院修憲案，提案的是30位民進黨立委，裡面還包括黃捷和洪申翰。柯總召的「魔法攻擊」，沒有傷到國民黨，卻把黃捷和洪申翰變成了「縮頭烏龜」，還有比這個更好笑的事情嗎？

羅智強說，要問問提案的陳亭妃、黃捷和洪申翰，現在柯總召生氣了，民進黨提的廢除監察院修憲案要不要撤案？「縮頭烏龜」，是不是就當好當滿？

羅智強認為，「修憲落實單一國會、廢除考監兩院」，這題目不僅是民進黨在野時的主張，也是8年前蔡英文競選總統的政見，更是柯總召過去大聲疾呼的國會改革之一。民進黨早該認真推動的改革，怎麼一成為國會少數，就反批在野奪權？

最後，羅智強大酸，民進黨競選政見打假球，國會改革打假球，廢除考監打假球，是打假球的金光黨，遇到真改革就現形。附上民進黨廢除監察院的修憲提案書，讓全民看看這30個立委的名字。

▼ 30名民進黨立委提案廢考監。（圖／翻攝羅智強臉書）