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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

朝野協商「原民禁伐補償」吵翻　韓國瑜吼柯建銘：你嘴巴閉著

▲▼韓國瑜主持黨團協商 韓國瑜 柯建銘 黃珊珊 傅崑萁 交通部長王國材。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院院會原排定第三案審查「原住民保留地禁伐補償條例草案」，要調高補償，但因預算分配將大舉排擠60萬原住民的照顧，遭到民進黨阻擋，民進黨立院黨團總召柯建銘拒絕在協商中簽字，引發立委高金素梅、鄭天財等原民立委不滿，向民進黨喊話抗議，國民黨立院黨團總召傅崐萁出面安撫溝通，立法院長韓國瑜隨即召集各黨團代表進行協商。不過，朝野協商仍未有共識，歷經一個小時討論，韓國瑜最後裁示送院會表決。

現行禁伐補償為每年每公頃3萬元，自2017年上路至今，多名原民立委認為此金額無法衡平物價與原住民生計，無黨籍立高金素梅、國民黨立委鄭天財主張明年起提高至5萬元；國民黨立委盧縣一、民進黨立委伍麗華則喊至6萬元。

原民會主委曾智勇在朝業協商中表示，原民會明年預算是125億，若「原住民保留地禁伐補償條例草案」通過，預算幾乎就會只剩下百分之十來照顧其他族人了，比方說老人健康站，還有人事支出；主計總處副主計長陳慧娟也指出推估從3萬調到6萬，會導致原本施政的額度也要空出來，會影響原本業務的推動，需要增加的支出很多，相關財源籌措也會很有壓力。

民進黨團幹事長吳思瑤說，照顧原住民很重要，但也不要有人的權益受到排擠，若通過3萬到6萬，明年原民會只剩下11％可以去照顧其他原住民，因此要衡量通過後對其他原住民照顧的排擠，如果要高到6萬，真的會牽一髮而動全身，縱使立意良善，也要兼顧曾修過的法律，如果立委要增加新的預算，應該要找出新的財源；希望預算有空間，可以酌予提高，但如果倍增而排擠其他原住民業務，其他60萬的原住民只剩下11%預算，是共同要面對的課題。

不過，同樣贊同通過的綠委伍麗華則稱，其實這案自己3年前就開始質詢了，都同意禁伐補償金要提高，前行政院長陳建仁也說過修法提高就可以來做，一路都沒人阻擋，不曉得為何現在變不順了？另一名綠委陳瑩也說，自己反對被高金素梅點名，說她跟伍麗華他們兩個人反對這個案子，這操作不是事實，替原住民爭取權益應該是合作的，其實行政院要來控管全國財務也是沒錯的，「我比較想了解，到底這樣盤點之後，行政院還有多少空間，請說出來讓我們了解」。

高金素梅則高聲要求，104年禁伐補償三讀通過時也沒有行政院版本，所以難道這幾年發的都是違法的嗎？今天很多族人在看朝野協商，4月7日她排案時沒有行政院的版本，大家都同意支持原住民的土地正義，今天為何希望能提高金額？因為物價指數升高，林務局即將通過的獎勵輔導辦法，第2年到第6年每年6萬元，因此她不是無的放矢，相信林務局也是有所本吧！5月8日的朝野協商原住民委員也都全通過。

高金素梅說，連民進黨的兩位立委都跟部落承諾會通過，因此她才希望過了一個月的冷凍期，既然柯建銘不簽字，那就表決啊！

在一片亂哄哄之下，眼看毫無共識，委員們揭在各自表述，韓國瑜想做出結論，但柯建銘仍數度想插話，遭韓國瑜喊「你嘴巴閉著！」卻也拗不過柯建銘頻頻要求發言，還是讓柯說。最後，韓國瑜表示，沒有達成共識，因此裁示送院會表決。
 

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