密陽44男性侵案「第2加害者」起底！爽擁3進口車　IG狂曬奢侈生活

▲「密陽44人性侵案」主謀出現在南韓知名廚師的頻道影片中，引發軒然大波。（圖／翻攝自YouTube）

記者張寧倢／編譯

南韓知名美食家白種元（백종원）YouTube頻道拍到2004年密陽集體性侵案主謀在餐館工作，導致這起20年前的重大案件再次引發關注。最近南韓其他YouTube頻道又起底另一名當年的加害者現況，發現該名男子已經改名，如今過著坐擁3輛進口名車，閒暇時打高爾夫球的富裕生活。

根據韓媒News1報導，南韓YouTube頻道「地獄保管所」（나락 보관소）最近爆料白種元YouTube影片中所拍到的男子，其實就是20年前44名男高中生集體性侵一名女國中生的「密陽集體性侵案」主謀，短時間內引發大量關注。不過爆料並未停止，頻道3日上傳一部新影片宣稱，當年另一名加害者仍與主謀在社群平台IG上保持聯繫。

▲南韓YouTube頻道爆料另一名2004年密陽集體性侵案加害者的現況，爽開進口車，假日打室內高爾夫。（圖／翻攝自YouTube／나락 보관소）

頻道「地獄保管所」在影片中指出，自己收到網友檢舉的電子郵件，提供了另一名加害男性B某事發時的舊名、改名後的姓名以及IG帳號，經比對發現，近期被起底的主謀A某的IG追蹤名單中就包含了B某。

「地獄保管所」肉搜B某身分個資、任職的公司，還細數了他過往的IG貼文，發現他如今擁有3輛進口車，周末放假會去打高爾夫，過著奢侈的生活。影片上傳不到20小時已經累計破110萬次觀看，許多網友紛紛湧入B某的IG，瘋狂留言洗版譴責與謾罵。

▲YouTube頻道肉搜並公布2004年密陽集體性侵案加害者。（圖／翻攝自YouTube／나락 보관소）

據報導，B某隨後在留言區表示覺得自己「很冤枉」並回應稱，「請拿出證據，若有罪願意受罰。我沒有錯，請停止沒有證據的獵巫行為。」

另外，針對網友洗版轟炸，B某似乎沒有受到打擊，還說「這就像火上熱鍋一樣，過了一周就會完全冷卻下來。等著看吧，一直以來都是像這樣子過來的。人們應該早就忘記『I'm Tourette』事件了，密陽案不久後也會被遺忘。」其中提及的事件是2020年一名南韓男子謊稱自己患有妥瑞氏症，在YouTube頻道拍片騙取流量，最終也被人揭穿。

儘管B某否認自己犯錯，但2004年發生的密陽集體性侵案案情牽涉甚廣。當年一共多達44名男高中生集體引誘蔚山一名女國中生，實施暴力性侵長達一年，由於多數涉案人當時仍是未成年，最終僅10人被起訴（7名拘留、3名不拘留），20人移送少年部，多達13人無法再進行公訴（包含和解），另有1人因涉及他案被移送他廳。