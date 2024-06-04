　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

韓情侶「網路聊天室」收養女嬰！接回2周就棄屍　沒錢卻稱喜歡小孩

▲▼寶寶,嬰兒,初生兒。（圖／達志影像／示意圖）

▲南韓情侶非法領養新生兒，孩子才接回2周就死亡。（圖／達志影像／示意圖）

記者張寧倢／編譯

南韓有一對同居男女情侶在2023年2月透過網路公開聊天室，非法領養一名來自大邱市的新生女嬰，但兩人實際上並不具備養育兒女的經濟能力，在2周內放任女嬰健康不斷惡化最終死亡，並棄屍在京畿道一處田野間。如今，兩人的惡行已被警方揭穿。

根據韓聯社報導，大邱東部警察局女性青少年科4日證實，這對20多歲男性和30多歲女性已經被依虐待兒童致死、遺棄屍體罪嫌拘留，並移送檢調單位偵查。

警方說明案情稱，這對情侶居住在京畿道東豆川市，2023年2月24日它們在公開聊天室上領養一名新生女嬰，但兩人並無充足的經濟能力，不符合撫養條件，女方卻以「喜歡小孩」為理由，非法領養了女嬰。

大邱東區政府發現女嬰定期疫苗接種紀錄有缺漏，於2024年1月31日委託警方進行調查，經過100多天的蒐證調查後，警方揭穿了驚人的犯罪細節。

原來，這名女嬰早就在被非法領養的2周後身亡。養父母因為害怕非法領養的事情被發現，儘管知道女嬰健康惡化，就連醫院都沒有去過一次。女嬰死亡後，他們將屍體偷偷埋在京畿道抱川市一名親戚家附近的田裡，以為可以逃過法律制裁。

如今，兩人除了被一同移送檢方調查外，警方也正在根據南韓《兒童福利法》中的遺棄、忽視未成年人等嫌疑對主要領養人的母親進行調查中。

ET快訊
快訊／17張千萬發票　明細公布
行刑式槍決4人「兇手不想死」！手寫信曝光
獨／結婚不到1年　李妍瑾驚爆婚變
面試潛規則　桃園男性侵「血流滿地」怨：地板有味道
郭書瑤談「撕公告」：再忘記繳就該死了
唐治平神隱！媽媽「開不出死亡證明」　遺體暫冰存板殯
快訊／永和大樓保全「遭住戶打到命危」
快訊／朝野協商吵翻　韓國瑜吼柯建銘：你嘴巴閉著！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

路人在招手！泰男好心停車幫忙　下秒竟遭「一刀刺死」

120年老宅藏神秘地下室！他翻出「亂倫記事本」驚：是前屋主性愛地牢

手機多久關機一次？　美國安局揭如何避免駭客攻擊、降低損失

快訊／ChatGPT大當機！ 　OpenAI證實：部分用戶無法使用

韓情侶「網路聊天室」收養女嬰！接回2周就棄屍　沒錢卻稱喜歡小孩

偷賣免稅品給陸客！日大國藥妝成轉售幫兇　遭追稅3億日圓

Instagram開始測試「不可跳過」廣告　看完才能繼續滑

蜜月泡湯！　馬爾地夫宣布「持以色列護照者」禁止入境

美74歲嬤差點被火化！送到殯儀館「突復活」　員工驚：還在呼吸

微軟、Google又裁員！　「雲端部門大砍」1600人丟飯碗

黃仁勳最愛通化夜市水果攤　老闆娘：那天來買20幾包

徐乃麟談黃子佼風波「不能誅九族」　曾國城心疼張小燕：不該抹煞她的貢獻

范瑋琪「隔5年大陸復出」激動哽咽　曝「回到家的感覺」連唱9首經典歌！

孫安佐裸身開直播！預告25歲幹大事　「爸媽擋不了我」渴望普通人的幸福

沈建宏暴走！反控前女友「做八大、一堆砲友」　「女方突改口道歉」認：他劈一次腿而已

健身教練教你練腹肌　授5動作每天20下3組

禮讓行人遭後車追撞　女駕駛霸氣下車理論

五月天合體Energy「挑戰E16蹲」　阿信虧冠佑：鼓手比較輕鬆XD

佩甄看呆！陳沂錄影和李妍瑾爆衝突　「還原兩人私下真實互動」

調戲鸚鵡餵空氣零食　牠轉頭罵一字髒話

路人在招手！泰男好心停車幫忙　下秒竟遭「一刀刺死」

120年老宅藏神秘地下室！他翻出「亂倫記事本」驚：是前屋主性愛地牢

手機多久關機一次？　美國安局揭如何避免駭客攻擊、降低損失

快訊／ChatGPT大當機！ 　OpenAI證實：部分用戶無法使用

韓情侶「網路聊天室」收養女嬰！接回2周就棄屍　沒錢卻稱喜歡小孩

偷賣免稅品給陸客！日大國藥妝成轉售幫兇　遭追稅3億日圓

Instagram開始測試「不可跳過」廣告　看完才能繼續滑

蜜月泡湯！　馬爾地夫宣布「持以色列護照者」禁止入境

美74歲嬤差點被火化！送到殯儀館「突復活」　員工驚：還在呼吸

微軟、Google又裁員！　「雲端部門大砍」1600人丟飯碗

北漂男騎車返家遇死劫！自摔遭砂石車輾頭亡　父母認屍痛哭

苦苓不滿道路末端被圍　高市府回應：已詢地主價購意願

路人在招手！泰男好心停車幫忙　下秒竟遭「一刀刺死」

快訊／新北吊車撞卡3.8米限高桿！　中正橋-永福橋塞爆

策劃駭客攻擊帛琉？　陸外交部：希望有關國家作出符合利益的決定

甜心乾爹摩鐵壞壞！偷拍包擺電視前　正妹裹浴巾拆記憶卡怒報警

快訊／3-4月統一發票花26元買飲料中千萬　17名幸運兒一次看

比賽私訊夢想家啦啦隊的國王球員是米歇爾　Lumimi為引發風波致歉

陸博士用「混凝土戒指」求婚　一查擁「超狂背景」和60項專利

黃仁勳看超微、高通、英特爾競爭　笑談「輝達不是那個圈子的」

女警蹲下身臨檢「非法群聚貓」　7.4萬人笑噴：保持社交距離！

國際熱門新聞

社群平台X新政策正式開放「上傳成人內容」

神奇「殺精凝膠」每天塗　靠男生就能避孕

股神旗下「波克夏」暴跌逾99％　美股跌115點

找到1萬人類屍塊！連環殺手獵殺同性戀少年

即／南韓召開會議　正式廢除「919軍事協議」

即／ChatGPT大當機

首次！美軍設「台灣秘密小組」加速武器交付

一接詐騙電話秒洩2資訊　千萬別回嘴

台灣第二名！　「亞洲最受喜愛20國」出爐

美27家軍火商代表團抵台　將拜會政府高層

「磁鐵垂釣」撈到300多萬現鈔

菲律賓火山噴發高達5000公尺

西方武器首次打入俄境內　擊毀俄導彈系統

賽車遭對手狠撞！9歲女越野摩托車手身亡

更多熱門

相關新聞

偷賣免稅品給陸客！日藥妝店遭追稅3億日圓

偷賣免稅品給陸客！日藥妝店遭追稅3億日圓

日本連鎖藥妝店「大國藥妝店」位於大阪的幾間分店，因長期以免稅價格出售大量商品給疑似用來轉售的中國觀光客，涉及不當販售免稅品，遭大阪國稅局追稅約3億日圓並完成補稅。

網飛韓劇字幕標「日本海」　激怒南韓教授

網飛韓劇字幕標「日本海」　激怒南韓教授

即／南韓總統尹錫悅　批准廢除「919協議」

即／南韓總統尹錫悅　批准廢除「919協議」

日本北海道「霰彈槍爆炸」　老婦嚴重出血

日本北海道「霰彈槍爆炸」　老婦嚴重出血

美日韓談台海問題　觸怒中國大使館

美日韓談台海問題　觸怒中國大使館

關鍵字：

情侶非法領養女嬰兒童虐待南韓棄屍日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

「3位正妹姊」包圍東海畢業生！　IG辣照曝光

唐治平母陳屍社區頂樓！被發現已現屍斑

社群平台X新政策正式開放「上傳成人內容」

YTR證實出軌「短髮女」：劈腿是罪的話願入監服刑

孫家親友「安佐被下的不是蠱」！

母陳屍頂樓亡！唐治平竟兩度否認是媽媽

YTR超強「約砲多男爆料文」瘋傳！Soya發聲回3字

阿沁「我跟Faye一樣很不喜歡建寧老師」

快訊／3-4月千萬發票誕生17名幸運兒　5人超商消費中大獎

44萬YTR劈4年女友　「短髮小三」曝光：對不起

即／巴菲特波克夏突崩99.97%　投資人嗨：搶到賺翻

許維恩家中顧娃「沒穿內衣」

唐治平經濟陷困境求戲拍

教召強碰出國！　他選出國結果GG了

「超正3位親姊」包圍畢業弟！姊姊IG發聲了

更多

最夯影音

更多

黃仁勳最愛通化夜市水果攤　老闆娘：那天來買20幾包

徐乃麟談黃子佼風波「不能誅九族」　曾國城心疼張小燕：不該抹煞她的貢獻

范瑋琪「隔5年大陸復出」激動哽咽　曝「回到家的感覺」連唱9首經典歌！

孫安佐裸身開直播！預告25歲幹大事　「爸媽擋不了我」渴望普通人的幸福

沈建宏暴走！反控前女友「做八大、一堆砲友」　「女方突改口道歉」認：他劈一次腿而已

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面