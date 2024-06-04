韓情侶「網路聊天室」收養女嬰！接回2周就棄屍　沒錢卻稱喜歡小孩

▲南韓情侶非法領養新生兒，孩子才接回2周就死亡。（圖／達志影像／示意圖）

記者張寧倢／編譯

南韓有一對同居男女情侶在2023年2月透過網路公開聊天室，非法領養一名來自大邱市的新生女嬰，但兩人實際上並不具備養育兒女的經濟能力，在2周內放任女嬰健康不斷惡化最終死亡，並棄屍在京畿道一處田野間。如今，兩人的惡行已被警方揭穿。

根據韓聯社報導，大邱東部警察局女性青少年科4日證實，這對20多歲男性和30多歲女性已經被依虐待兒童致死、遺棄屍體罪嫌拘留，並移送檢調單位偵查。

警方說明案情稱，這對情侶居住在京畿道東豆川市，2023年2月24日它們在公開聊天室上領養一名新生女嬰，但兩人並無充足的經濟能力，不符合撫養條件，女方卻以「喜歡小孩」為理由，非法領養了女嬰。

大邱東區政府發現女嬰定期疫苗接種紀錄有缺漏，於2024年1月31日委託警方進行調查，經過100多天的蒐證調查後，警方揭穿了驚人的犯罪細節。

原來，這名女嬰早就在被非法領養的2周後身亡。養父母因為害怕非法領養的事情被發現，儘管知道女嬰健康惡化，就連醫院都沒有去過一次。女嬰死亡後，他們將屍體偷偷埋在京畿道抱川市一名親戚家附近的田裡，以為可以逃過法律制裁。

如今，兩人除了被一同移送檢方調查外，警方也正在根據南韓《兒童福利法》中的遺棄、忽視未成年人等嫌疑對主要領養人的母親進行調查中。