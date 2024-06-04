快訊／南韓總統尹錫悅批准廢除「九一九軍事協議」

▲南韓總統尹錫悅批准《九一九軍事協議》失效。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

針對近來北韓（朝鮮）連續兩度向南韓空飄糞便氣球、電波干擾南韓西部海域GPS系統，南韓國務總理韓悳洙今（4）日上午召開國務會議，商討並通過廢除《九一九軍事協議》。在經過向上級匯報後，南韓總統尹錫悅稍早裁決，正式批准《九一九軍事協議》全條文失效，南韓軍方也宣布將可恢復邊境正常軍事活動。

根據《韓聯社》、《News1》，尹錫悅稍早針對國務會議議案進行裁決，宣布批准《九一九軍事協議》全數條文失效，之後南韓政府將向北韓通報結果，則即刻起條文全數失效，未來針對北韓所發動的任何軍事挑釁，南韓軍隊可以立刻採取相應措施應對，包括在軍事分界線（MDL）附近或軍事緩衝地帶進行軍事訓練。

南韓國防部政策室長趙昌萊（音譯）也於稍早表示，隨著政府召開國務會議、並由總統尹錫悅批准通過廢除《九一九軍事協議》，4日下午3時起（台灣時間下午3時）上述全數條文跟著失效，在軍事分界線、白翎島等西北部外海島嶼將恢復正常軍事活動。

據悉，南韓前總統文在寅在任時，曾和北韓國務委員長金正恩於2018年9月19日簽訂《九一九南北軍事協議》，作為《平壤共同宣言》的附屬協議。

協議內容包括全面停止雙方的敵對行為、訂定飛行禁區、野外機動訓練禁區，並決定在北方分界線（NLL）一帶劃定「海上緩衝區域」，防止雙方在海上爆發武力衝突，禁止雙方在該區域進行砲擊、海上機動訓練，以及撤除設置在軍事緩衝區（DMZ）的監視哨所（GP），另外還包括兩韓共同挖掘韓戰烈士遺骸、和平使用漢江下游等。

北韓於2022年12月6日在江原道高城郡、金剛山一帶重啟射擊訓練，去年11月更宣布全面撕毀協議，因此南韓政府也於同一個月宣布停止部分條文效力。