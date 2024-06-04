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「實現願景需要忍受痛苦！」　黃仁勳15句名言一次看

▲NVIDIA執行長黃仁勳。（圖／記者廖婕妤攝）

▲黃仁勳。（圖／記者廖婕妤攝）

記者曾筠淇／綜合報導

輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳來台後，不少民眾都追著跑，黃仁勳也展現親和力，耐心簽名、與眾人合照。黃仁勳的一舉一動都受到關注，而他過去也曾說過不少「金句」，讓許多人聽了很有感。

外媒《Inc.Africa》先前就曾整理出黃仁勳的名言：

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1.聰明的人會專注在正確的事情上。
Smart people focus on the right things.

2.永遠不要停止問問題和找答案。好奇心推動進步。
Never stop asking questions and seeking answers. Curiosity fuels progress.

3.成功是正在進行的工作。它不是實現目標，而是不斷改進和突破界線。
Success is a work in progress. It's not about achieving a goal; it's about constantly improving and pushing boundaries.

4.失敗不是結束，它是學習和成長的機會。
Failure is not the end, it's an opportunity to learn and grow.

5.創新不是發明新東西，而是改進現有的東西。
Innovation is not about inventing something new, it's about improving what already exists.

6.不要害怕以不同的方式思考，並挑戰現狀。
Don't be afraid to think different and challenge the status quo.

7.擁抱未知，擁抱變化。這才是真正突破發生的地方。
Embrace the unknown and embrace change. That's where true breakthroughs happen.

8.真正的創新要承擔風險且願意失敗。
True innovation requires taking risks and being willing to fail.

9.開放合作和夥伴關係是推動進步和創新的關鍵。
Open collaboration and partnership are the keys to driving progress and innovation.

10.世界需要更多夢想家和實踐者，而不是只會說的人。
The world needs more dreamers and doers, not just talkers.

▲▼黃仁勳「吉品海鮮餐廳」宴請員工。（圖／記者黃國霖攝）

▲黃仁勳親和力十足。（圖／記者黃國霖攝）

黃仁勳去年擔任台大111學年度畢業典禮的致詞嘉賓，《ETtoday新聞雲》影新中心、生活中心將內容整理出來，其中也包含了5句金句。

11.實現願景總是需要忍受痛苦和磨難。

12.對於像你們這樣聰明的人來說，戰略性撤退並不容易。但是，戰略性撤退意味著犧牲，決定放棄什麼才是核心，是成功的最關鍵核心。

13.追趕時代，不要緩步前行。請記得，你要嘛是為了獲取食物而奮鬥，要嘛是為了不被當成食物而奮鬥。

14.不管怎樣，奔跑吧！在你的旅程中，記得帶走我的一些經驗，那就是「謙虛地面對失敗」，並且承認錯誤、尋求幫助。

15.你必須忍受實現夢想所需的痛苦和苦難。你會做出犧牲，為了目標而獻身於生活，專注於你的使命。

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