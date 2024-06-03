2024新莊中港大排光雕展　榮獲美國繆思設計金獎肯定

▲以流動光束燈與水影相輝映呈現繽紛夢幻效果。（圖／新北市水利局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

「中港大排光雕展」自2020年開辦以來，吸引各地眾多遊客造訪，好評不斷，已成為新莊地區一年一度的品牌活動，2024年新北市政府水利局更首次報名參賽美國繆思設計獎（MUSE Design Awards）並榮獲照明設計類（Lighting Design - Outdoor Lamps / Lighting）金獎肯定。

水利局長宋德仁表示，「2024幸福新北 戀戀中港」光雕展在「守護愛情」、「愛情運河」、「愛情啟航」、「月光戀人」、「愛的迫降」與「愛情鞦韆」6大主題展區，運用了各種創意且複雜的設計凸顯各展區主題及特色，藉由燈光造型及律動與水面形成倒影營造浪漫愛情體驗，這次能從全球眾多的參賽作品中脫穎而出，獲得「2024美國繆思設計獎」的國際殊榮，要感謝工作團隊的努力付出，也會謹記這份榮耀，致力讓光雕展辦得更好、更具特色，並持續將「中港大排光雕展」推向全國及國際。

▲2024中港大排光雕展，榮獲美國繆思設計獎金獎。

水利局說明，2024中港大排光雕展於3月31日畫下完美句點，水利局今年以「幸福新北 戀戀中港」為主題，六大主題展區共布置百萬顆燈海及愛情燈飾點亮河廊，搭配白色情人節規劃系列活動，為期31天的展演吸引超過26萬人次造訪，單周就創下8萬人次參觀，皆創下歷年最高的紀錄。

水利局補充，中港大排平常晴天時會開放河廊讓民眾可以親臨遊憩，是周邊地區民眾休憩散步的優質空間，一旦進入汛期，中港大排主要功能會轉換成滯洪池增加排洪量，恢復原本排水及分洪的重要角色，大雨來臨時能充分發揮功能，避免發生財產損失與生命危險，持續守護新莊、五股及泰山等地區人民生命財產安全，扛起防汛的重責大任。

▲百萬璀璨燈海點亮新莊河廊，讓造訪遊客驚嘆連連。

▲「月光戀人」是光雕展打卡拍照的熱門景點。