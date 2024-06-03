新北響應世界自行車日　持續推動綠能減碳新生活

▲新北市交通局響應世界自行車日。（圖／新北市交通局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

6月3日為聯合國宣布的世界自行車日（World Bicycle Day），交通局長鍾鳴時表示，為鼓勵民眾利用綠色運具，新北市持續推動公共自行車系統及建置通勤綠廊，目前市境內自行車道總長已逾680公里，另以直截、最短距離、最少牽引及安全騎乘結合河濱自行車道與YouBike場站規劃通勤綠廊，並建構完整指引標誌及導引地圖，以響應世界自行車日「綠色、永續、低碳」精神。

交通局長鍾鳴時在1日率同仁騎乘自行車自華江橋沿大漢溪河濱自行車道至鶯歌山水步道，體驗新北市河濱自行車道與通勤綠廊；他說，交通局在2022年2月完成北至蘆洲、南到樹林及新店的通勤綠廊，隔年更擴大串連至八里、鶯歌，今年將再擴大至臺北及桃園市，YouBike站點從18站增加至33站，通勤綠廊路網長度增加至約114公里，騎乘組合共1056種路徑，提供民眾通勤交通新選擇。

交通局綜合規劃科科長吳政諺指出，新北市YouBike公共自行車系統已建置1570站、約2萬1000車，預計今年下半年將引進YouBike2.0E電輔車，除了可以克服新北市多元地形外，也讓民眾在市區或河濱騎乘時有更省力、愜意的騎乘體驗。

另外，基北北桃4市為讓減碳概念融入市民生活，共同攜手規劃「我的減碳存摺全民運動」，截至5月底活動參加人數已突破10萬人，減碳量達3,730噸，減碳存摺活動將持續至12月31日止，民眾只要透過搭（騎）乘基北北桃捷運、公車、YouBike、臺鐵及客運等大眾運輸，累積減碳量就可以抽獎或獲得優惠，歡迎市民朋友上「官網」查詢獎項內容並加入活動，還沒參加快登錄。