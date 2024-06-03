新北市長盃原住民族籃球賽　16支隊伍競爭冠軍寶座

▲新北市長盃原住民族籃球賽熱血開打。（圖／新北市原民局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

2024年度新北市市長盃原住民族籃球邀請賽於6月1、2日在新北市板樹體育館熱血開打，吸引來自全國各地共16支隊伍共同競爭冠軍寶座，其中來自花蓮縣的萬榮鄉代表也特別帶著家鄉的子弟兵們助陣參賽。

新北市原民局表示，本次16支參賽隊伍，尤其地主隊新北隊有許多是由同部落或旅北同鄉會組成。其中僅那鹿角同鄉會隊的隊員來自臺東縣長濱鄉，平常在雙北及桃園求學及工作，忙於生活的他們往往只能在返鄉參加豐年祭時才能全員相聚。這次得知有市長盃賽事，特地聯繫同鄉會會長表示想要組隊參賽，透過這次比賽前的練習更加凝聚感情，也吸引更多部落的年輕人加入，彼此之間的關係也更加緊密。

▲來自全國各地共16支隊伍共同競爭冠軍寶座。

新北市原民局長Siku Yaway林瑋茜在第一天開幕式上現身開球，為選手們加油打氣，也期盼透過這場賽事，讓全國熱愛籃球運動的原民好手們，在新北市以球會友，建立友誼。而遠從花蓮縣前來的萬榮鄉代表劉光照及公所顧問張惠琪，本次特地前來觀賽，主要是希望吸取辦理比賽經驗，做為鄉內規劃運動賽事參考學習，並培育更多原住民運動人才。

原民局表示，新北市市長盃原住民族運動系列賽事從5月棒球邀請賽開始，接連舉辦了傳統射箭賽事及本次的籃球賽事，來自各地的族人朋友們在都會區能透過競賽聯繫感情，互相切磋，接下來6月15、16日還有壓軸的慢速壘球邀請賽將在鹿角溪壘球場舉行，歡迎市民朋友們一同到場，為選手們加油打氣。