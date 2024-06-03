新北三芝秘境「山豬堀荷花田」　拍照打卡送限量多肉盆栽

▲山豬窟荷花田「牡丹蓮」。（圖／新北市三芝區公所提供，下同）

記者戴上容／新北報導

新北市三芝區賞荷秘境「山豬堀荷花田」盛開，三芝區公所將於6月8日上午10時啟用可愛的荷花妹意象「荷韻蓮蓮」，民眾只要當日參加啟用儀式並於荷花田拍照打卡，就能將多肉盆栽帶回家，數量有限，送完為止。

三芝區長賴小萍表示，山豬堀的荷花是特有的「牡丹蓮」品種，最大特色就是一朵花有數十花瓣重重疊疊，自5月份開花以來，吸引相當多賞花遊客朝聖。為了推廣景點，今年特別在荷花池旁設置平台及拍照打卡景點，也在揭牌活動當日，邀請中國文化大學音樂系的學生，演出大小提琴二重奏，營造遊客賞花氛圍。

▲山豬窟荷花田。

賴小萍說，山豬堀荷花田花期會一直到7月，附近八連溪步道的荷花也會陸續盛開，歡迎大家趁著好天氣來三芝，欣賞荷花田與遠方大屯山景，感受三芝夏日農田賞荷氛圍。

三芝區古庄里長葉秋蓮表示，為推廣里內荷花景點，特別以荷葉上的青蛙為設計理念，讓可愛的荷花妹頭帶Q版青蛙帽，坐在超大荷葉上，吸引民眾目光。「荷韻蓮蓮」同時有「好運連連」的吉祥、幸福寓意，希望來此的遊客能感受三芝荷花的風韻，祈福大家「好運連連」。

「山豬堀荷花田」位於三芝區古庄里「馬偕醫學院」附近，占地約0.4公頃，為地主辛勤栽培的私人荷花田，免費開放參觀，民眾可以從淡金路轉馬偕醫學院方向前往，也可由淡水捷運站搭乘821、860、862、863路線公車至「福成橋頭」站下車，再步行約5分鐘左右即可抵達。