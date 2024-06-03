新北端午連假交通懶人包　返鄉出遊開心順暢好行

▲新北端午連假交通懶人包。（圖／新北市交通局提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

6月8日起一連3天就是端午節連假，新北市交通局推出端午連假交通資訊懶人包，彙整連假國道交通措施、市境匝道周邊與風景區容易塞車的路段和時段，以及新北市議長盃龍舟錦標賽、碧潭水舞季等活動交通資訊，讓民眾返鄉或出遊都能開心順暢好行！

交通局表示，2024新北市議長盃龍舟錦標賽於6月9、10日兩天在蘆洲微風運河開賽，因周邊停車場實施管制，建議選手和觀眾可搭乘捷運或公車至蘆洲捷運站，再轉乘接駁車或步行15分鐘就可抵達會場。在碧潭風景區正熱鬧舉行的2024碧潭水舞季將至8月31日止，市民朋友不妨趁著端午連假前往觀賞，建議搭捷運至新店站，或是搭公車至碧潭站下車後再步行約5分鐘即可抵達活動現場，欣賞美麗的水舞表演，更多活動及交通資訊，可手機掃描懶人包上QR CODE連結活動官網，掌握最新消息。

交通局也提醒，高速公路局將於6月8日0時至12時、6月9日5時至12時，國5石碇及坪林南向入口實施匝道封閉，往宜蘭方向用路人建議改走台9線；另端午連假期間(6月8日~10日)國道全線皆採通行費單一費率，並於0時至5時暫停收費，提醒想要利用暫停收費時段出門的用路人，切勿疲勞駕駛，且出發前收聽警廣或利用1968網站及APP查詢最新國道路況，以掌握車流狀況。

為鼓勵民眾多利用大眾運輸，交通部公路局在端午連假期間提供全臺89條國道客運平日優惠價或原票價85折優惠；此外搭乘國道客運路線、臺鐵及高鐵，於10小時內轉乘當地公車(高鐵快捷公車除外)，將提供基本里程或一段票免費優惠，出遊或返鄉的民眾可手機掃描新北市交通資訊懶人包QR CODE查詢詳細優惠資訊。

交通局再次呼籲端午佳節親友聚會多，切勿酒後開車及疲勞駕駛，開開心心出門、平平安安回家，祝福大家有個平安快樂的端午連續假期。