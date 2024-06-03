【廣編】奇美家電蟬聯信譽品牌雙金榮耀　國產液晶顯示器唯一連續16年獲金獎

▲CHIMEI奇美家電行銷長邱國雄（右）獲讀者文摘雅太區總編輯Ms.Louise Waterson（左）頒發獎項。

【廣編特輯】

圖、文／奇美家電提供

今（3）日國產家電品牌 CHIMEI 奇美於第26屆《讀者文摘》信譽品牌頒獎典禮中，以液晶顯示器與DC馬達節能風扇兩大產品，持續蟬聯雙金獎殊榮，其中液晶顯示器更是國產家電唯一成功蟬聯十六年榮獲信譽品牌金獎得主，DC馬達節能風扇項目也連續第五年奪得金獎，奇美家電一直以來專注於提供台灣消費者最優質且貼心的產品，重視消費者在生活上的多元使用情境需求，持續在產品的開發和設計上不斷創新進步，貫徹品牌努力不懈、自我挑戰的精神，期望為消費者打造最幸福的居家生活。

CHIMEI奇美家電行銷長邱國雄於頒獎典禮上發表感言：「非常榮幸奇美家電能蟬聯信譽品牌雙項金獎的榮耀，奇美家電液晶顯示器能夠連續十六年獲獎，由衷感謝消費者對品牌的信任與肯定。奇美家電專注以台灣消費者的生活情境為重點考量，堅持深入洞察大眾對居家的多元需求，在產品上不斷研發設計、講求多樣化選擇、精進創新技術，打造出完美對應消費者期待的產品，未來CHIMEI奇美將持續堅持對產品的安全、品質、節能省電等基本需求，讓生活達到百分百安心的幸福家電。」

CHIMEI奇美透過人性化的產品設計，來滿足消費者對生活家電的所有想像與期待，以打造居家美好境界為使命，不僅產品品質上嚴格把關、貼近消費者使用體驗、更用心堅持創新技術，未來也將持續帶給消費者更輕鬆便利的優質生活，落實幸福品牌價值。