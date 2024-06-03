　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

【廣編】奇美家電蟬聯信譽品牌雙金榮耀　國產液晶顯示器唯一連續16年獲金獎

CHIMEI奇美家電蟬聯信譽品牌雙金榮耀（圖／業者提供）

▲CHIMEI奇美家電行銷長邱國雄（右）獲讀者文摘雅太區總編輯Ms.Louise Waterson（左）頒發獎項。

【廣編特輯】

圖、文／奇美家電提供

今（3）日國產家電品牌 CHIMEI 奇美於第26屆《讀者文摘》信譽品牌頒獎典禮中，以液晶顯示器與DC馬達節能風扇兩大產品，持續蟬聯雙金獎殊榮，其中液晶顯示器更是國產家電唯一成功蟬聯十六年榮獲信譽品牌金獎得主，DC馬達節能風扇項目也連續第五年奪得金獎，奇美家電一直以來專注於提供台灣消費者最優質且貼心的產品，重視消費者在生活上的多元使用情境需求，持續在產品的開發和設計上不斷創新進步，貫徹品牌努力不懈、自我挑戰的精神，期望為消費者打造最幸福的居家生活。

CHIMEI奇美家電行銷長邱國雄於頒獎典禮上發表感言：「非常榮幸奇美家電能蟬聯信譽品牌雙項金獎的榮耀，奇美家電液晶顯示器能夠連續十六年獲獎，由衷感謝消費者對品牌的信任與肯定。奇美家電專注以台灣消費者的生活情境為重點考量，堅持深入洞察大眾對居家的多元需求，在產品上不斷研發設計、講求多樣化選擇、精進創新技術，打造出完美對應消費者期待的產品，未來CHIMEI奇美將持續堅持對產品的安全、品質、節能省電等基本需求，讓生活達到百分百安心的幸福家電。」

CHIMEI奇美透過人性化的產品設計，來滿足消費者對生活家電的所有想像與期待，以打造居家美好境界為使命，不僅產品品質上嚴格把關、貼近消費者使用體驗、更用心堅持創新技術，未來也將持續帶給消費者更輕鬆便利的優質生活，落實幸福品牌價值。

ET快訊
直擊／黃仁勳最愛「通化阿婆水果攤」！民眾搶頭香買同款水果
破億車隊抵告別式...千名黑衣人列隊迎靈
獨／瑪莎惡少放棄上訴原因曝　判9年定讞...已移中監服刑
「落石比車還大」！駕駛血染上衣驚喊：我前面還有車
吳卓源神隱2個月　IG吐心聲：還以為找到幸福
LIVE／基隆潮境公園恐怖山崩！現場最新畫面
快訊／澎湖雙載機車自撞路燈　2人無呼吸心跳

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

響應世界環境日　海尼根推「潮永續」純手工打造經典啤酒罐杯身

【廣編】奇美家電蟬聯信譽品牌雙金榮耀　國產液晶顯示器唯一連續16年獲金獎

【廣編】突破自我！Panasonic斬獲信譽品牌6座白金獎　業界第一

有6元比薩、雞塊！肯德基+必勝客限時優惠快收　還有41折起組合餐

保養界超新星CIMOR獲「美妝界奧斯卡」雙金獎　台灣生醫專利國際發光

台灣知名石墨烯品牌大廠攜手中信兄弟　推「限量聯名」健康商品震撼登場！

愛爾麗雷射體雕xUNI-GIRLS　與統一獅棒球隊聯名揮棒出擊

全家最新「海鹽檸檬霜淇淋」！加碼2人氣口味回歸　再送超Q小湯匙

夾了整塊艾登起司排！　麥當勞超夯「牽絲起司排堡」限時35天回歸

大薯、冰炫風都有！　麥當勞「5大夯品買1送1」爽吃35天

黃仁勳演講「台灣是AI起點」　再現金句：我沒辦法走我要跑

孫安佐和解狄鶯！嗆孫鵬：別偷雞摸狗　還原被下蠱過程「把我能量轉給老人」

黃仁勳用AI秀標準中文　「輝達模型可幫台灣預測颱風」

孫領養貓直接帶回家　嬤狂拒絕→接納愛護

不捨學生畢業！正妹師哭了 「會想你們」求學生遞衛生紙

孫安佐和解狄鶯！　嗆孫鵬：別做偷雞摸狗的事

孫安佐曝「被泰國醫生下蠱」恐怖經歷　對孫鵬.狄鶯失望：但還是很愛我媽

弟爆料媽喝酒還列出品牌　幼兒園老師憋笑急阻止XD

王心凌「才藝表演」NG喊：彩排啦！　自備小道具...誇「蠻有綜藝感」XD

黃仁勳大巨蛋開球花絮曝光　「球來就簽」風格超親民！

響應世界環境日　海尼根推「潮永續」純手工打造經典啤酒罐杯身

【廣編】奇美家電蟬聯信譽品牌雙金榮耀　國產液晶顯示器唯一連續16年獲金獎

【廣編】突破自我！Panasonic斬獲信譽品牌6座白金獎　業界第一

有6元比薩、雞塊！肯德基+必勝客限時優惠快收　還有41折起組合餐

保養界超新星CIMOR獲「美妝界奧斯卡」雙金獎　台灣生醫專利國際發光

台灣知名石墨烯品牌大廠攜手中信兄弟　推「限量聯名」健康商品震撼登場！

愛爾麗雷射體雕xUNI-GIRLS　與統一獅棒球隊聯名揮棒出擊

全家最新「海鹽檸檬霜淇淋」！加碼2人氣口味回歸　再送超Q小湯匙

夾了整塊艾登起司排！　麥當勞超夯「牽絲起司排堡」限時35天回歸

大薯、冰炫風都有！　麥當勞「5大夯品買1送1」爽吃35天

頂客族夫妻遭情勒「送晚輩機車、遺產該歸誰」！她怒：哪來的臉

蔡允潔錄影突痛哭！　老公開錯路「她怒甩車門大罵」：覺得好累

花蓮海巡端節掃蕩！出動救援車、沙灘車地毯式搜索打擊不法

偏鄉阿嬤探孫迷途　馬蘭警熱心查訪助團聚

愛兔協會送養會被丟「1雞1鴨2青蛙」　盼《夜市條例》受重視

超商大夜員工「滷味鍋煎牛排、電鍋蒸蝦」！發文炫耀遭網砲轟慘了

獨／瑪莎惡少2共犯繼續上訴求減刑　常送便當給街友做公益

響應世界環境日　海尼根推「潮永續」純手工打造經典啤酒罐杯身

女子穿「7cm厚底洞洞鞋」！　下樓沒踩穩…崴腳粉碎性骨折

桃園雲梯車疑閃車出撞況！　未注意車高...直撞加油站屋頂

輾爆60kg巨蟒斷三截！ 台鐵司機傻住雙人崩潰抬屍下山

消費熱門新聞

麥當勞5大夯品買1送1爽吃35天

麥當勞最新5大優惠券本周限定吃！

超商咖啡買7送7！姓名中1字免費喝

速食店「買烤雞送炸雞」限時19天吃

星巴克咖啡豆限時優惠折200

當勞超夯牽絲起司排堡限時35天回歸

全家海鹽檸檬霜淇淋6月限定開吃！

小麥麥體驗營送整套麥當勞家家酒組

全家霜淇淋新口味「海鹽檸檬」

世界級麵包賽得獎師傅Fred好崇拜

台灣知名石墨烯品牌大廠攜手中信兄弟　推「限量聯名」健康商品震撼登場！

便利商店冰咖啡新招咖啡冰磚濃郁

漢堡王「超殺優惠券」爽吃1個月

購屋選隔震宅工法成熟成未來趨勢

更多熱門

相關新聞

Panasonic斬獲信譽品牌6座白金獎　業界第一

Panasonic斬獲信譽品牌6座白金獎　業界第一

最受消費者信賴的2024年信譽品牌出爐！Panasonic再度蟬聯台灣消費者最信賴家電品牌，榮獲6座白金獎和7座金獎、總計13個品項。今年首度在「家電售後服務與直營維修中心」品項獲得白金級肯定，在象徵最高榮譽的白金獎項上，斬獲業界最多6獎座，同時也是唯一連續5年都拿到5白金殊榮的家電廠商。

大同3C獲讀者文摘信譽品牌金獎

大同3C獲讀者文摘信譽品牌金獎

大同3C奪2022讀者文摘信譽品牌金獎

大同3C奪2022讀者文摘信譽品牌金獎

最信賴家電品　Panasonic奪5白金

最信賴家電品　Panasonic奪5白金

和運租車蟬聯信譽品牌白金獎

和運租車蟬聯信譽品牌白金獎

關鍵字：

CHIMEI奇美家電信譽品牌

讀者迴響

熱門新聞

黃仁勳演講點名17間大學！　「9國立8私立」入榜

遭白種元拍幸福近況　44男輪姦主謀IG狠嗆：敢動女兒，我清除絆腳石

即／基隆潮境公園入口土石崩落！

宥勝遭判刑「台中住家圍帆布牆遮羞」！

黃仁勳概念股「有10檔攻漲停」

孫安佐再嗆爸媽「毀掉他1心願」：想要普通人的幸福！

「晴空匯」出現求售戶　房仲曝屋主心態：沒要降價

陸女業務賣浴缸當眾脫衣！展場洗澡被圍觀

台南女私處除毛「下體被PO限動」！怒告美容師

孫安佐槓上父母！律師評「他沒有瘋」

黃仁勳遭網友肉搜　公開身分證字號

黃仁勳報明牌！　「42檔老黃概念股」曝光

孫安佐隔空嗆爸　孫鵬首度回應

被老婆趕出來？非洲獅站門外淋雨

張家瑋血壓太低「在家浴室昏倒」！　流汗、嘴唇發白過程曝

更多

最夯影音

更多

黃仁勳演講「台灣是AI起點」　再現金句：我沒辦法走我要跑

孫安佐和解狄鶯！嗆孫鵬：別偷雞摸狗　還原被下蠱過程「把我能量轉給老人」

黃仁勳用AI秀標準中文　「輝達模型可幫台灣預測颱風」

孫領養貓直接帶回家　嬤狂拒絕→接納愛護

不捨學生畢業！正妹師哭了 「會想你們」求學生遞衛生紙

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面