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狂奪5座白金獎！Panasonic蟬聯台灣人最信賴家電品牌

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▲Panasonic勇奪2020年讀者文摘「信譽品牌」5座白金獎及7座金獎，風光蟬聯台灣消費者最信賴家電品牌。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者劉亮亨）

記者胡至欣／採訪報導

第22屆讀者文摘「信譽品牌」舉行頒獎典禮，家電大廠Panasonic史無前例奪下5座白金和7座金獎，一口氣領走12座獎牌，風光蟬聯台灣消費者最信賴家電品牌。

▲狂奪5座白金獎！Panasonic蟬聯台灣人最信賴家電品牌。（圖／記者劉亮亨攝）
▲Panasonic獲頒2020年讀者文摘「信譽品牌」最高榮譽白金獎。（圖／記者劉亮亨攝）

「首先感謝讀者文摘舉辦這個最具公信力的評選活動，當然最要感謝的還是台灣所有消費者對Panasonic高度的一個肯定。」台灣松下銷售股份有限公司家電營業總經理許國士補充說道，象徵最高榮譽的白金獎中，Panasonic電冰箱、洗衣機、除濕機以及微波爐/烤箱已是獲獎常勝軍，今年更高興的是，評選新增了「鹼性離子整水器」項目，Panasonic也在首年度就獲得白金獎肯定。

▲狂奪5座白金獎！Panasonic蟬聯台灣人最信賴家電品牌。（圖／記者劉亮亨攝）
▲Panasonic奪下5座白金和7座金獎，一口氣抱走12座獎牌。（圖／記者劉亮亨攝）

憑著高品質、高市占優勢，Panasonic今年再添一白金，成為家電界最多5白金得主；另外，空調、電視、空氣清淨機、淨水器、電鬍刀、DC電風扇、家用投影機也獲得金獎肯定，連續22年總獎項累計高達133項，更超越了台灣區所有獲獎品牌。對此，家電營業總經理許國士表示，今年信譽品牌頒發的白金獎數共30個，Panasonic就占有5個，最主要原因是Panasonic隨時掌握台灣消費者的需求，引進日本同步的先進技術，開發出節能、健康、智慧功能的創新家電，使得Panasonic多項產品每年能在台灣市場創下銷售第一的佳績。

▲狂奪5座白金獎！Panasonic蟬聯台灣人最信賴家電品牌。（圖／記者劉亮亨攝）
▲Panasonic挾高品質、高市占優勢再添一白金。（圖／記者劉亮亨攝）

除了產品夠給力，Panasonic也擁有家電業界最完善的後勤服務體制，全台最多28家直營服務中心，365天24小時維修受理，專業維修團隊可於第一時間到府服務並快速完修，每年還會定期巡迴提供保養服務，一次滿足民眾購買前、中、後的各項需求，長期下來累積了消費者對Panasonic的信賴感，滿意度更高達9成以上。

▲狂奪5座白金獎！Panasonic蟬聯台灣人最信賴家電品牌。（圖／記者劉亮亨攝）
▲台灣松下銷售股份有限公司家電營業總經理許國士致詞感謝消費者肯定。（圖／記者劉亮亨攝）

「在台灣Panasonic就像許多人家裡的一份子，每個人一定都有Panasonic的商品陪伴長大。」家電營業總經理許國士強調，Panasonic一直以來都比消費者更早想到他們的需要，例如環保節能上，率先研發省電效率超越國家一級標準70%的PX系列空調商品；在空汙對應方面，則有獨家nanoe X淨化科技經SGS測試去除PM2.5達99%，像是空調、空氣清淨機、除濕機都有搭載，可以有效改善消費者家中空氣品質，而未來Panasonic也會不斷努力，在商品、服務、與社會責任上替台灣這片土地做出更多的貢獻。

▲狂奪5座白金獎！Panasonic蟬聯台灣人最信賴家電品牌。（圖／翻攝自Panasonic Taiwan官網）
▲Panasonic「買白金抽白金」活動至9月底。（圖／翻攝自Panasonic Taiwan）

為了歡慶勇奪2020年讀者文摘「信譽品牌」5座白金獎及7座金獎，Panasonic特別舉辦「買白金抽白金」活動，即日起到9/30購買白金獎系列商品並登入CLUB Panasonic會員完成商品註冊，就有機會把日本超人氣智能烤箱NB-DT52帶回家！而且每註冊一項白金獎系列商品，再加碼回饋CLUB Panasonic紅利積點100點，想要感受白金魅力就趁現在！

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