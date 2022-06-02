【廣編】大同3C受消費者肯定！奪2022讀者文摘「家電售後維修服務中心類」信譽品牌金獎





▲大同3C榮獲2022讀者文摘信譽品牌金獎。

圖、文／大同3C提供

大同綜合訊電股份有限公司（大同3C）榮獲消費者票選2022讀者文摘「家電售後維修服務中心類」信譽品牌金獎，秉持最高服務熱誠，為消費者持續提供更加完善的優質服務，做每個人生活中的最佳後援。

大同3C強調社區型服務，從消費者考量出發，提供大同小家電完善的售後方案：凡於任一通路購買大同小家電，保固期間若遇損壞，經判定非人為、天災、蟲害等所致，即可享有保固內免費更換服務，若為保固外亦享有優惠換購方案，減輕消費者購買家電時所負擔的損壞風險。大家電屬高單價商品，消費者出手必須斤斤計較！大同3C提供大同大家電完善銷售服務方案，包括售前安裝評估與尺寸丈量、售中需求分析與友善安裝，售後更是規劃完善清潔保養方案，不論是空調清洗與基礎保養、洗衣桶清潔又或是冰箱清潔保養，解決家中大家電清潔不易問題，透過保養更提升家電效率並延長使用壽命。

大同3C為客人解決生活中家電大小事，像是長者家中電視無法開啟非硬體損壞而是源於對遙控器的不熟悉，了解問題後大同3C二話不說到府教學，解決長者的不便 ; 電鍋長久使用殘留異味與烹調痕跡，大同3C提供電鍋清潔服務，讓廚房的老臣歷久彌新。展望未來，大同3C亦秉持最高服務熱誠，為把關每個家庭的生活品質站在第一線。