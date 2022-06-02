　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

【廣編】大同3C受消費者肯定！奪2022讀者文摘「家電售後維修服務中心類」信譽品牌金獎

▲▼大同3C,讀者文摘,家電,售後服務,信譽品牌,金獎。（圖／記者張芳瑜攝）

▲大同3C榮獲2022讀者文摘信譽品牌金獎。

圖、文／大同3C提供

大同綜合訊電股份有限公司（大同3C）榮獲消費者票選2022讀者文摘「家電售後維修服務中心類」信譽品牌金獎，秉持最高服務熱誠，為消費者持續提供更加完善的優質服務，做每個人生活中的最佳後援。

大同3C強調社區型服務，從消費者考量出發，提供大同小家電完善的售後方案：凡於任一通路購買大同小家電，保固期間若遇損壞，經判定非人為、天災、蟲害等所致，即可享有保固內免費更換服務，若為保固外亦享有優惠換購方案，減輕消費者購買家電時所負擔的損壞風險。大家電屬高單價商品，消費者出手必須斤斤計較！大同3C提供大同大家電完善銷售服務方案，包括售前安裝評估與尺寸丈量、售中需求分析與友善安裝，售後更是規劃完善清潔保養方案，不論是空調清洗與基礎保養、洗衣桶清潔又或是冰箱清潔保養，解決家中大家電清潔不易問題，透過保養更提升家電效率並延長使用壽命。

大同3C為客人解決生活中家電大小事，像是長者家中電視無法開啟非硬體損壞而是源於對遙控器的不熟悉，了解問題後大同3C二話不說到府教學，解決長者的不便 ; 電鍋長久使用殘留異味與烹調痕跡，大同3C提供電鍋清潔服務，讓廚房的老臣歷久彌新。展望未來，大同3C亦秉持最高服務熱誠，為把關每個家庭的生活品質站在第一線。

ET快訊
安珀赫德拿這條法律當王牌！「美國憲法第一修正案」成突破關鍵
18歲女「被辦完事」後陪逛夜市　他挨告性侵傻眼
張穎穎遭爆「整型改名」　酒店貼名導合照全流出
新冠中重症可領6千！　申請條件曝光
按摩師見OL睡著竟摸陰吐舌　她驚醒慘被壓床性侵
新光、台新合併再添可能性！　台新金成立合併研究委員會
佛心老闆中大獎「帶員工出遊」店休4天！萬人看公告歪樓

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

母親節送家電好禮！大同滿額抽購物金、換限量電鍋盒玩

蘋果公布設計大獎入圍名單　台灣解謎遊戲上榜

【廣編】大同3C受消費者肯定！奪2022讀者文摘「家電售後維修服務中心類」信譽品牌金獎

預估全球智慧手機出貨量減少　IDC：蘋果最不受影響

一代神機殞落！　外媒曝iPhone 6s將在6月底列入蘋果「過時名單」

iPhone聽音樂「睡著秒自動關閉」　神步驟曝光！YouTube也能用

保障錢財、資訊安全　五招遠離「有問題」App　

Google Pixel 7 Pro原型機流入市面？外國網友：在臉書上買到

傳iPhone 14入門款無緣新晶片　調查機構：僅有Pro以上機型配備A16

YouTube新功能登場！手機電視同步連線　未來還有「購物」功能

顏清標3弟顏清山告別式　數輛超跑列隊送行場面盛大

葛斯齊突道歉「林俊傑鹿晗等4人」　揭真相吐苦衷：見光必有人遭殃

女三寶忘了換檔撞破大門！　借老公車趕上班...又撞一次

宥勝95歲阿嬤辭世！哽咽開箱老家　告白「希望這孫子沒讓妳失望」

葛斯齊爆汪小菲「直播前打電話道歉」　求保護「無辜女孩」...爆3張親密照

Andy雪恥！Joeman見面先跪：對不起　「免費改造紀卜心」新造型網讚爆

鸚鵡秀恩愛「坐手上生蛋」　媽捧孫子笑：把我當鳥巢？

隨丟即送！髒衣吸收器　放牆上洞口秒到洗衣機

王少偉「YO Cyndi北北」經典還原　合體「盜版心凌」唱跳《愛你》喘吁吁

籃球決賽剩3.6秒...2隊同分　神球員半場壓哨絕殺奪冠 ！

蘋果公布設計大獎入圍名單　台灣解謎遊戲上榜

【廣編】大同3C受消費者肯定！奪2022讀者文摘「家電售後維修服務中心類」信譽品牌金獎

預估全球智慧手機出貨量減少　IDC：蘋果最不受影響

一代神機殞落！　外媒曝iPhone 6s將在6月底列入蘋果「過時名單」

iPhone聽音樂「睡著秒自動關閉」　神步驟曝光！YouTube也能用

保障錢財、資訊安全　五招遠離「有問題」App　

Google Pixel 7 Pro原型機流入市面？外國網友：在臉書上買到

傳iPhone 14入門款無緣新晶片　調查機構：僅有Pro以上機型配備A16

YouTube新功能登場！手機電視同步連線　未來還有「購物」功能

蘋果AppStore最新報告出爐　2021年阻止近15億美元詐欺交易

保養專家教「保養3秘訣」搞定肌膚問題！對抗發炎很重要

台鐵龜山大里間土石流！「未設預警系統」　年底前加高擋土牆

12星座「端午運勢」一次看！雙魚桃花亂綻、水瓶努力取得平衡

台美21世紀貿易倡議是大突破？　李貴敏批「大內宣」：別再誤導民眾

朋友生日傳訊「給我一個紅包？」　楊奇煜義氣匯款結果傻眼

台鐵龜山大里間土石流「3.5小時搶通」　3320人行程遭延誤

國際海事組織MEPC78開幕在即　驗船中心為航商彙整熱門議題

郭彥均收醫護打氣花束「永遠支持」！　看小卡片淚崩：真的謝謝

安珀赫德拿這條法律當王牌！　「美國憲法第一修正案」成突破關鍵

疑歐派丹麥歷史性公投完成　67%選民贊成加入「歐盟共同防務」

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

3C家電熱門新聞

Netflix大動作抓「寄生帳號」　內部政策混亂、簡單一招可破解

MSI 618購物節狂降再抽住宿券

端午節拿免費LINE貼圖　8款完成任務限時下載

iPhone聽音樂「睡著秒自動關閉」　神步驟曝光

LG 618購物節優惠面子裡子都滿足

5月手機降價榜出爐　SONY旗艦下殺破萬元

LG OLED C1系列獲「護眼雙認證」宅家看電視不怕藍光疲勞

蘋果iPhone 14 Pro外觀渲染圖再現　「驚嘆號!」打孔螢幕曝光

調查機構：僅有iPhone 14 Pro以上機型配備A16

使用相同製程　郭明錤：A16晶片改良範圍不大

YouTube新功能登場！手機電視同步連線　未來還有「購物」功能

AORUS 17超強大讓婁峻碩愛不釋手

一代神機殞落！　外媒曝iPhone 6s將在6月底列入蘋果「過時名單」

蘋果新專利曝「Apple Watch能裝鏡頭」　外媒：恐有隱私風險

更多熱門

相關新聞

贏消費者心　Panasonic奪13獎

贏消費者心　Panasonic奪13獎

2022年讀者文摘信譽品牌出爐，這項代表獲得消費者信賴的大獎，Panasonic大綻光芒，一口氣拿下13座獎座，成為本屆大贏家。

奇美家電　勇奪信譽品牌雙金殊榮

奇美家電　勇奪信譽品牌雙金殊榮

台灣虎航七度蟬聯《讀者文摘》信譽品牌最高榮譽白金獎　添新機迎解封

台灣虎航七度蟬聯《讀者文摘》信譽品牌最高榮譽白金獎　添新機迎解封

618購物節優惠爆棚

618購物節優惠爆棚

日本家電大缺貨　專家曝：難恢復正常

日本家電大缺貨　專家曝：難恢復正常

關鍵字：

大同3C讀者文摘家電售後服務信譽品牌金獎

讀者迴響

熱門新聞

安珀赫德輸了！強尼戴普勝訴

研究：新冠疫苗「打3劑」最有效

快訊／台南Josh離婚了！Amber發IG反擊

【心內話】翻玩人生拍A片

政府未購兒童疫苗就與病毒共存　蘆洲3歲童染疫併腦炎離世

強尼戴普7項全贏！安珀表情母湯

安珀赫德賠不出3億怎麼辦？

正妹每天走1萬步還上健身房　睡夢中猝死

快訊／中重症+413！9歲童「家中死亡」

熱褲妹被撞神反應　路中「完美翻滾4圈」起身追車

250人班機失聯　竟是機師睡死

鳳梨12年前是車手　被判刑1年6月

網紅台南Josh離婚了！

國防大學活春宮影像遭側錄外洩　3生下場曝

快訊／今暴增144死！本土+76967

更多

最夯影音

更多
顏清標3弟顏清山告別式　數輛超跑列隊送行場面盛大

顏清標3弟顏清山告別式　數輛超跑列隊送行場面盛大
葛斯齊突道歉「林俊傑鹿晗等4人」　揭真相吐苦衷：見光必有人遭殃

葛斯齊突道歉「林俊傑鹿晗等4人」　揭真相吐苦衷：見光必有人遭殃

女三寶忘了換檔撞破大門！　借老公車趕上班...又撞一次

女三寶忘了換檔撞破大門！　借老公車趕上班...又撞一次

宥勝95歲阿嬤辭世！哽咽開箱老家　告白「希望這孫子沒讓妳失望」

宥勝95歲阿嬤辭世！哽咽開箱老家　告白「希望這孫子沒讓妳失望」

葛斯齊爆汪小菲「直播前打電話道歉」　求保護「無辜女孩」...爆3張親密照

葛斯齊爆汪小菲「直播前打電話道歉」　求保護「無辜女孩」...爆3張親密照

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面