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大同3C獲讀者文摘信譽品牌金獎　當你最專業親切的「好厝邊」

▲▼大同3C,讀者文摘,信譽品牌,售後服務,金獎,疫情。（圖／翻攝自影片）

▲大同3C提供完善的售後服務。（圖／資料照）

消費中心／綜合報導

回想平時買生鮮食物、日常用品、衣褲鞋包等，經常是滑開手機APP下單，就坐等東西送上門，超級方便，隨著網路發達，消費型態產生了劇烈變化，加上新冠肺炎疫情爆發，更是加速電商購物趨勢；但消費者若是有家電需求，想要諮詢細節買得更安心，實體門市提供的完善全面購買體驗及售後服務就顯得相當重要。

對品牌零售商而言，若想佔據行業領先地位，除了持續發展線上購物，線下的實體店面更需要優化服務，當品牌能解決從購買到售後過程中的各種問題，消費者黏著度自然跟著提升。以家電品牌零售商大同3C為例，源自早期的大同服務站，1990年後正式轉型為3C通路，不僅在時代發展下提供線上購物服務，也因應家電產品特性強調線下社區型服務，自都會走進鄉鎮，皆按當地風土民情提供消費者貼合需求的生活方案，隨時敞開大門歡迎大家詢問家電問題亦或生活瑣事，就像是所有人最專業親切的「好厝邊」。

▲▼大同3C。（圖／記者周宸亘攝）

▲大同3C店面完整的商品陳設和人員的親切服務，是獲得消費者肯定的重要因素。（圖／記者周宸亘攝）

大同3C始終秉持著「為顧客服務」的精神也獲得消費者肯定，榮獲2022年《讀者文摘》「家電售後維修服務中心類」信譽品牌金獎。《讀者文摘》信譽調查，至今年已舉辦24屆，以網路問卷方式針對品牌的信賴度與信用、品質、價值、對顧客需求的了解、創新、社會責任共六項指標進行評比。調查過程中，大同3C的貼心服務讓許多消費者都相當滿意，奪下「家電售後維修服務中心類」信譽品牌金獎實至名歸。

▲▼大同3C2022讀者文摘信譽金牌獎頒獎典禮。（圖／記者湯興漢攝）

▲大同3C獲得2022年《讀者文摘》「家電售後維修服務中心類」信譽品牌金獎。（圖／記者湯興漢攝）

能拿下消費者認可的「家電售後維修服務中心類」信譽品牌金獎，大同3C除了提供實在優惠的商品價格之外，更重要的是一直延續的貼心服務品質；特別是售後服務部分，例如小家電在保固內免費更換，凡於任一通路購買大同小家電，保固期間若遇損壞，經判定非人為、天災、蟲害等所致，即可享有保固內免費更換服務；若使用年限都超過保固期才需更換，大同3C亦貼心提供優惠換購方案，減輕民眾負擔。另外，添購冷氣、冰箱、洗衣機等家電，大同3C則有空調清洗與基礎保養、洗衣桶清潔服務，以及冰箱清潔保養，透過專業的檢查、清洗，解決一般民眾家中家電清潔不易的問題，藉由保養更加提升家電效率並延長使用壽命。

▲▼大同3C。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼大家電如洗衣機、冷氣等，大同3C提供專業的清潔保養售後服務。（上圖／記者周宸亘、下圖／品牌提供）

▲▼ 大同 。（圖／品牌）

除此之外，生活中還有許多隱形的家電問題與需求，像是長輩無法順利開啟家中電視，但並非硬體損壞，而是因為不熟悉遙控器操作導致，大同3C就像是住在隔壁的好厝邊，了解問題後立即出動到府教學，解決長者的不便；還有幾乎家家必備的電鍋，用久了難免殘留異味與烹調痕跡，難以徹底洗淨，大同3C提供電鍋清潔服務，專人處理清潔讓廚房好幫手再度煥然一新，令不少民眾大讚，生活中的家電大小事交給大同3C就能安心。

▲「大同3C家電品牌館」質感爆棚。（圖／記者謝婷婷攝）

▲在大同3C購買小家電，不僅享有維修服務，還可在保固內免費更換。（圖／記者謝婷婷攝）

一直以來大同3C都希望給予消費者從產品價格、品質到服務，一整套完善的高品質購物體驗，讓民眾對品牌產生高度信任感，安心＋品質保證＝大同的形象深深烙印在消費者心中，今年榮獲在台灣及亞太地區極具公信力的《讀者文摘》信譽品牌金獎，更確立了大同3C在當代的前瞻經營遠見：買賣關係不僅僅建立於購買當下，而是整套服務流程，包含後續的售後服以及消費者口碑傳散。往後也將秉持著服務最高熱誠，為顧客提供更加符合生活的優質家電服務，當每位消費者的好朋友、好鄰居。

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