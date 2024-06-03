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【廣編】突破自我！Panasonic斬獲信譽品牌6座白金獎　業界第一

突破自我！Panasonic斬獲信譽品牌6座白金獎 業界第一（圖／Panasonic提供）

▲Panasonic再度囊括信譽品牌最高殊榮共6白金、7金獎，今年「家電售後服務與直營維修中心」品項更首度獲得白金級肯定，由行政院前副院長鄭文燦（左）頒獎予台灣松下銷售公司總經理張天來（右）。

【廣編特輯】

圖、文／Panasonic提供

最受消費者信賴的2024年信譽品牌出爐！Panasonic再度蟬聯台灣消費者最信賴家電品牌，榮獲6座白金獎和7座金獎、總計13個品項。今年首度在「家電售後服務與直營維修中心」品項獲得白金級肯定，在象徵最高榮譽的白金獎項上，斬獲業界最多6獎座，同時也是唯一連續5年都拿到5白金殊榮的家電廠商。

今年Panasonic榮獲的6座白金獎分別為電冰箱、洗衣機、除濕機、微波爐/烤箱和鹼性離子整水器及家電售後服務與直營維修中心；7座金獎為冷氣機、電視、空氣清淨機、淨水器、電鬍刀、投影機、DC直流馬達省電電風扇，是台灣區獲獎最多的品牌，統計調查26年間總獲獎數高達185項。此外，Panasonic在全球知名德國GfK市調公司2023年台灣市場銷售調查中，也有高達8項商品在台銷售第一，再再證明從商品到服務，Panasonic的軟硬實力和品質皆贏得台灣民眾的信賴與喜愛。

Panasonic之所以能成功擄獲廣大消費者的心，不僅是好的產品，完善的貼心服務也是另一個重要關鍵。遍布全台28處直營服務中心、296家服務授權店，提供購買前、中、後專業快速的優質服務，完整的服務網絡貼近消費者。一直以來，Panasonic努力守護台灣這片土地，從生活中的永續綠色行動開始，邁向RE100綠色工廠解決方案，一步步朝淨零碳排前進，讓永續不再是未來，更是現在進行式，Panasonic也承諾將持續為台灣貢獻企業一己之力，落實減碳目標，深耕台灣永續行動。
 

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