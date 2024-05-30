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找到職涯方向！「3步驟3階段3萬元」計畫　協助青年穩定就業

▲▼「青年職得好評計畫」透過專業深度諮，協助青年釐清職涯方向，找到適合自己的職業。（圖／玉里就業中心提供，下同）

▲▼「青年職得好評計畫」透過專業深度諮，協助青年釐清職涯方向，找到適合自己的職業。（圖／玉里就業中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為協助青年釐清職涯方向，提升求職動機，勞動力發展署北分署推動「青年職得好評計畫」，透過深度諮詢、職涯規劃、就業媒合「3步驟」，掌握需求、提供資源、穩定就業「3階段」，並在穩定就業滿90日提供「3萬元」獎勵金，鼓勵青年積極投入職場，實現穩定的職涯發展。

北分署說明，「青年職得好評計畫」針對15到29歲失業或待業超過6個月的青年，提供專業諮詢、心理測驗、能力評估等深度就業服務，幫助青年發掘個人優勢，完成個人化的「工作卡」（職涯履歷表），並推介適性工作，穩定就業滿90日，可獲得3萬元的就業獎勵金。

來自花蓮縣卓溪鄉立山部落的23歲小麗，高中畢業後到花蓮市從事房務員工作，但因母親健康問題辭職返鄉照顧。母親康復後，小麗為尋求穩定的工作，前往北分署玉里就業中心尋求協助。就業服務員與小麗晤談過程中，發現小麗對求職的目標方向並不明確，於是運用「青年職得好評計畫」，進行深入諮詢和職業心理測驗，發現高中就讀觀光餐飲科的小麗持有中餐丙級證照，個性親和、穩定性高，建議她嘗試餐飲服務和廚務工作，拓展新的就業方向。

▲▼「青年職得好評計畫」透過專業深度諮，協助青年釐清職涯方向，找到適合自己的職業。（圖／玉里就業中心提供，下同）

考慮到小麗仍需要照顧家人，玉里就業中心就服員推介她到離家近、位於玉里鎮上的團膳公司，很順利被錄取擔任廚務助理，後廚的大型廚具清潔、大量食材處理，對身材嬌小的小麗是個挑戰，在雇主的支持下，特別進行了工作調整、並增設符合身高的工作檯，小麗也積極學習逐漸適應，迄今已穩定工作了1年；雇主肯定小麗的工作態度，未來考慮栽培她擔任二廚，挑戰不同面向的工作內容；小麗非常感謝玉里就業中心的協助，讓她在兼顧家庭照顧之際，同時擁有穩定的職業發展。

「青年職得好評計畫」透過專業深度諮詢，協助青年釐清職涯方向，找到適合自己的職業，促進個人職涯發展並穩定就業。

想進一步了解計畫詳情，請上計畫網站https://gov.tw/jZY、「台灣就業通」https://www.taiwanjobs.gov.tw/查詢，或撥打免費客服專線：0800-777-888。

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