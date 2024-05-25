物價人事費漲觀光署「凍抹條」　觀光遊樂規費擬調高翻倍

▲觀光署修正觀光遊樂管理規則，擬調高觀光遊樂作業規費。（示意圖／九族文化村提供）

記者蔡亞樺／台北報導

近年來消費者物價指數增漲，觀光署擬調升觀光遊樂業多項規費，申請補發、換發執照及增設專用標識從8千元提高為1.5萬元，籌設申請及土地範圍擴大的2項審查費，原按照面積收取，改為以案件收費，漲幅最高3倍多，觀光署表示，相關修正草案已公告，蒐集意見後盡快發布實行。

觀光署日前公告修正審查觀光遊樂業管理規則、審查觀光遊樂業籌設許可收費標準修正草案，觀光署表示，規費每3年至少定期檢討一次，主因人事費用提高，以及市場訪價，因物價通膨製作成本提高，因而修正繳納費用。

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▲觀光署擬調高觀光遊樂作業規費。（示意圖／麗寶樂園渡假區提供）

全台現有27家觀光遊樂業，觀光署指出，現行規定申請核發、補發、換發觀光遊樂業執照者，應繳納1000元，修正調高為1500元；申請核發、補發、換發、增設觀光遊樂業專用標識者，應繳納8000元，修正調高為1.5萬元，另新增申請執照及專用標識須繳2.5萬元。

觀光署指出，觀光遊樂業取得籌設許可後，面積範圍擴大或變更整體土地，除了書面審查，也需辦理現場勘查及會議，檢討成本而調整收取標準。目前籌設面積達10公頃以上者每件審查費12.5萬元、面積未達10公頃者則為10萬元，修正為每件審查費20萬元。

▲觀光署擬調高觀光遊樂作業規費。（圖／麗寶樂園提供）

現行規定申請籌設面積範圍擴大或變更整體土地，按照上述面積收取審查費12.5萬至10萬元，修正為每件15萬元。若在相關規定情形之外，面積10公頃以上收取1.1萬元、未達10公頃者收取6千元，修正為每件收取5萬元。觀光署指出，該修正草案公告2個月，蒐集意見與相關作業完成後，將發布實行。