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火車通勤4小時「到紐約市工作」不嫌累　2寶爸曝最大優點：值得了

▲▼美國爸爸萊斯（Kyle Rice）住在德拉瓦州（Delaware），公司卻在紐約市曼哈頓。（圖／翻攝TikTok@kylerice23）

▲萊斯住在德拉瓦州，公司卻在紐約市曼哈頓。（圖／翻攝TikTok@kylerice23）

記者吳美依／綜合報導

美國爸爸萊斯（Kyle Rice）住在德拉瓦州（Delaware），公司卻在紐約市曼哈頓，若要進辦公室上班，光是「單趟」就必須花費2小時車程、跨越4個州、125英里（約201公里），搭乘火車與捷運才能抵達。但他仍認為舟車勞頓非常值得，因為薪資足夠優渥，而且不須擔憂紐約市高昂的生活成本。

《紐約郵報》指出，儘管紐約市生活成本很高，但薪資也相對優渥，越來越多朝九晚五的上班族，寧可犧牲睡眠與郊區生活的寧靜及舒適，也要加入日益龐大的紐約市「超級通勤者」（super-commuter）行列。

萊斯是一名軟體工程師，與伴侶育有2個孩子，今年2月開始在曼哈頓工作，年薪翻漲至2倍。他把上班路程拍成TikTok影片後引發熱烈迴響，儘管不需要一周五天都進辦公室，但遙遠路途仍讓許多網友佩服不已。

@kylerice23 Come with me as I commute from Wilmington, DE to Manhattan NYC to work. I commute through 4 states and a total of 240 ish miles round trip. I’m a Paramedic working for a tech company, Muru, that provides an app for Protocol arrogating for providers. Where I work as a “Protocol Architect” we cover the entire New York State EMS system, and parts of the Department of Defense. #fyp #fyp #commuterlife #nyc #delaware #amtrak #myday #paramedic #travel #work #worklife ♬ original sound - Kyle Rice

萊斯早上6點15分離家，開車8分鐘到威爾明頓（Wilmington）火車站，趕上6點33分的班次，途經賓州、紐澤西州，然後轉乘捷運前往紐約市。在一整天工作後，他能夠在晚餐時間趕回家，大約7點半與家人同桌吃飯。

萊斯表示，「我不需要擔心在紐約生活的高昂成本……我住在郊區，卻享受著都市薪資的所有好處。」他會攜帶頸枕補眠，欣賞沿途風景，幸好公司還有提供「通勤津貼」，稍微舒緩了舟車勞頓的痛苦，「每當通勤讓我感到沮喪時，我就會想起在上班途中能夠經過好幾個州，這讓我有多感激。」

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