時隔4年回立法院備詢　鄭麗君「入伍」寫下520字目標

▲行政院長卓榮泰與副院長鄭麗君首次至立法院發表施政報告。（圖／翻攝自Facebook／鄭麗君）

實習記者石嘉豪／台北報導

行政院長卓榮泰與內閣團隊昨（31日）首次至立法院院會發表施政報告並備質詢，然而，這也是副院長鄭麗君時隔4年後，再次坐進備詢區，為此，鄭麗君也在社群平台發表長達520字的施政八大目標，並表示，自己「入伍」服務的每一天，都會將這份信念牢記於心。

鄭麗君在2020年卸下文化部長一職後，昨日回到闊別4年的立法院議場備詢席，她透露，感覺有點熟悉又有點陌生，但更多的是對落實政策推行的自我期許。

在昨日的施政報告中，卓榮泰揭示將以「國家希望工程」為藍圖，推動國家進步，回應人民需求，增進社會福祉，為下一個世代帶來希望。

針對「國家希望工程」的內容，鄭麗君說明，將推進八大施政目標，包括：第一、擴大社會投資，減輕家庭負擔；第二、創新經濟，智慧國家；第三、綠色成長與2050淨零轉型；第四、擴大醫療投資，打造健康台灣。

此外，還有第五、均衡台灣，在地希望；第六、厚植軟實力，打造國家品牌；第七、邁向多元平權的共榮社會；第八、打造韌性台灣，維護安全與和平，讓國家往對的方向繼續前進。

鄭麗君表示，執政團隊將走向創新繁榮的台灣，以創新驅動下一波經濟成長，前瞻未來科技，回應淨零與數位轉型，讓社會共享經濟榮景。

鄭麗君也期許，透過追求公義永續的台灣，為人民創造更多公共服務，邁向多元平權的社會，支持每一個人實現自己的人生。

在國防外交方面，鄭麗君總結，將守護民主和平的台灣，透過國防、外交，維護自由民主的生活方式，促進印太地區的和平穩定發展。

鄭麗君指出，國家希望工程的核心理念是：「人人有希望，國家有希望！」並強調，卓內閣的執政目標，就是希望讓每一個人都有機會看見希望。

最後，鄭麗君承諾，希望讓每一個人擁有能力去追求屬於自己的人生幸福，成為更好的自己，一起讓台灣成為更好的台灣，「在我入伍服務的每一天，都會將這份信念牢記於心！」