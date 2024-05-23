卓內閣首次院會聚焦經濟！　國發會揭經濟成長率目標3.5%

▲國發會於行政院院會提出報告。（圖／行政院提供，點圖放大）

記者郭運興／台北報導

行政院長卓榮泰23日舉行上任後首次行政院會，國發會針對台灣當前經濟情勢與對策提出報告。國發會經發處長吳明蕙表示，今年經濟成長率預估介於3.33％至3.46％，優於去年的1.31％，未來3.5％的目標是否達成將受下半年國內、外局勢影響，將與各部門協調促使協力積極努力達成，所以經濟成長率要達3.5％以上，是有機會，但也有挑戰。



吳明蕙表示，儘管台灣面臨地緣政治衝擊、主要國家降息時程、中國經濟前景、美中角力持續等國際不確定風險影響，惟台灣出口表現逐步回暖，在內需穩健同時的帶動下，今（2024）年台灣整體經濟表現可望成長逾3%，政府未來將在過去8年經濟穩健前行的基礎上，攜手產業及國人一同開創國內經濟發展新局。

▲行政院院會國發會報告。（圖／行政院提供，點圖放大）

吳明蕙表示，台灣在商品出口方面，隨AI等新興技術應用商機活絡，出口金額已連續6個月正成長，惟傳統產業外銷仍未完全復甦，政府將透過續保優勢產品競爭力、促進出口產品多元化及強化市場拓銷能量等作為，達成擴大優勢、強化競爭、壯大臺灣供應鏈目標。

吳明蕙指出，台灣在國內投資方面，受到美中競爭等地緣政治影響，部分傳產業者資本支出審慎，政府將積極擴充國內整體投資動能，包括推動「人工智慧之島」，發展五大信賴產業，並投資前瞻、航太、海洋等多元領域，以維持科技領先優勢。另一方面，驅動數位及淨零雙軸轉型經濟模式，促進傳產業轉型等；此外，政府也將持續優化國內投資環境，並也會提升公共建設執行率。

接著，吳明蕙認為，台灣在民間消費方面，目前餐飲零售業持續暢旺、股市交易熱絡等，政府除將積極改善物價、房價、貧富差距等問題，並也強化食品、道路、校園安全與社會安全網等保障，同時幫助家庭照顧者減輕負擔，以讓人民獲得照顧及保障；其次，落實疫後提振觀光相關措施，並啟動花蓮震後觀光振興方案，以活絡國內旅遊內需市場，持續落實減輕民眾交通、居住、就學負擔等既有政策等。

吳明蕙指出，台灣在物價方面，國內外主要機構預測今年消費者物價指數（CPI）年增率約2%，政府將持續推動多元穩定物價措施，包括延長減徵重要關鍵原物料稅負至今年6月底等，並穩定國內能源價格，同時透過跨部會「物價聯合稽查小組」嚴查嚴辦壟斷、囤積、哄抬等，力求國內物價穩定。

▲行政院院會國發會報告。（圖／行政院提供，點圖放大）

最後，吳明蕙強調，為確保台灣今年經濟成長動能，行政團隊除將落實既有經濟、社會及各項基礎建設等推展，並也將致力推動「國家希望工程」藍圖，實現創新繁榮臺灣之願景，達成賴總統於就職演說所期許，打造臺灣成為「經濟日不落國」。

▲行政院院會國發會報告。（圖／行政院提供，點圖放大）