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屋齡36年「整棟突倒塌」塵土炸出畫面曝光　土耳其1死8傷

記者詹雅婷／綜合報導

土耳其伊斯坦堡（Istanbul）2日上午8時40分一棟建築物無預警倒塌，造成1人死亡，另有8人受傷。已知這棟建築物屋齡36年，且事前並未發生爆炸或地震等狀況，倒塌原因尚待釐清。

天空新聞、美聯社報導，這棟倒塌的建築物位在伊斯坦堡庫科切梅切區（Kucukcekmece），一樓是餐館，最上面的2層樓作為公寓房間使用。畫面顯示，建築物倒下的那一刻附近還有不少人車，整棟突然傾斜倒塌，對街正準備搭乘小巴的乘客們險些被掉落殘骸擊中。

消防人員獲報後趕抵現場，徒手開挖清除瓦礫殘骸救出7人，但其中2人傷勢嚴重，後來尋獲一具男性遺體與另一名傷者。現階段尚不清楚這棟建築物倒塌的確切原因，已知當時並未發生地震，也沒有發生爆炸事件的跡象。

不過土耳其城市化部長歐茲哈塞奇（Mehmet Ozhaseki）在社群平台X發文指出，這棟建築物並不符合規定，有違規增建。另外，內政部長耶里卡亞（Ali Yerlikaya）表示，大樓業主與一樓餐館老闆已被拘捕。

就在去年，土耳其南部與鄰國敘利亞發生規模7.8強震，造成5.9萬人死亡，也把土耳其建築法規執行不力的問題震出來。伊斯坦堡位在北安納托利亞斷層（North Anatolian Fault）附近，官方人口1600萬人。

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