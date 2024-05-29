愛女花生過敏！BBC女主播搭機「求乘客別吃」　惹怒機長踢全家下機

▲BBC女主播帕爾默因為在搭機時要求乘客不要吃花生，而被太陽快運航空趕下機。（組圖／翻攝自IG）

記者葉睿涵／編譯

英國BBC氣象女主播帕爾默（George Palmer）日前搭機時，因為女兒對花生過敏，要求其他乘客不要食用花生，引發機長不滿，結果被太陽快運航空（SunExpress）趕下飛機，導致她和家人未能按計劃從倫敦飛往土耳其。

綜合BBC等外媒報導，5月21日，49歲的帕爾默帶著丈夫索洛姆（Nick Solom）以及2個小孩登上太陽快運航空的班機，準備飛往土耳其達拉曼。由於帕爾默的女兒對花生嚴重過敏，因此她要求機組人員向其他乘客發布勿食花生的公告，但遭到拒絕。

隨後，愛女心切的帕爾默親自向機上乘客解釋情況，並一一要求大家配合。雖然乘客們普遍對帕爾默的情況表示理解與支持，但帕爾默此舉卻引發了機長的不滿，甚至對帕爾默一家作出攻擊性行為，還以安全為由，將帕爾默一家趕下飛機。

事後，帕爾默在Instagram發文，詳細描述了整件事件的經過，批評航空公司和機長缺乏同情心。她形容，她要求乘客不要吃花生時，機上當時的氣氛是「平靜、真誠，充滿了強烈的團結和同情」，但機長卻對她極為不耐煩，甚至在駕駛艙內對她大喊大叫，認為自己一家因為女兒的過敏而受到歧視。

對此，太陽快運航空發言人回應道，乘客安全是公司的首要考量，帕爾默一家並未在事前提出要求，機長認為他們的行為可能會影響機上其他乘客的安全，所以才決定不讓他們登機。發言人還指控，帕爾默在與其他乘客交談時，對機組人員表現出攻擊性行為，並試圖進入駕駛艙，因此不得不請他們下機。

據《太陽報》報導，帕爾默一家被「踢」下飛機後，只能在機場預訂飯店，並額外花錢搭乘隔天的易捷航空（EasyJet）前往達拉曼。帕瑪爾透露，易捷航空的機組人員表現出了更高的同情心，多次通知乘客不要在機上打開花生包裝袋，讓她感覺受到尊重，也希望航空公司能改進對過敏乘客的服務政策。

這篇貼文在網上曝光後，瞬間引發了廣泛討論。許多網友站在飛行員一邊，認為太陽快運航空的決定是出於安全考量，抨擊帕爾默的行為過於自私，應該尊重航空公司的規定。然而，事件也促使人們反思航空公司對過敏乘客的服務是否需要改進。