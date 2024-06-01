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大陸 大陸焦點 特派現場

中國房屋集中老化風險加速　民宅倒塌頻傳

▲安徽銅陵連日強降雨，一棟樓房坍塌致4死。（圖／翻攝央視）

▲安徽銅陵連日強降雨，一棟樓房坍塌。（圖／翻攝央視）

文／中央社台北1日電

中國民宅倒塌頻傳，安徽、廣西近日都有住房坍塌致死事件，而相關建築壽命不到30年。陸媒指出，當前中國房屋集中老化風險正在加速，老舊社區改造的安全問題再次受到關注。

5月31日中午，廣西崇左市龍州縣一處房屋倒塌，導致4人被困，其中兩人因傷勢過重搶救無效身亡。房屋倒塌的原因正在調查。

幾天之前的5月27日下午，安徽銅陵市郊區大通鎮龍苑小區一棟樓發生坍塌，造成4人死亡，1人受傷。12歲的傷者做了雙腿截肢手術，其父母在這次坍塌事故遇難。

再早兩年，2022年4月，湖南省長沙市望城區一棟建成10多年的6層居民自建房倒塌，造成54人死亡，9人受傷。2023年11月，江西撫州南丰縣一棟30年房齡的7層住宅樓倒塌，所幸無人傷亡。

澎湃新聞報導，在5月27日安徽的樓房坍塌事故發生後，老舊小區安全性再次引發討論，因這棟樓房所在地曾分批進行過3次老舊小區改造。2022年最後一次改造前，本次事故中的死者之一曾反映過房屋安全問題。

▼安徽銅陵樓房坍塌致4死。（圖／翻攝央視）

▲安徽銅陵連日強降雨，一棟樓房坍塌致4死。（圖／翻攝央視）

有專家表示，不少老舊小區的建築都是磚混預製板結構，這類結構抗震能力差，且極易出現整體倒塌的情況；為延長其使用壽命和確保安全，需要進行定期檢查、維護和必要的結構加固或改造。

但在實際的老舊小區改造項目中，對建築主體的安全檢測和改造很難落實，也沒有固定的改造方案。業內人士呼籲，應公布明確規範，要求老舊小區改造前應先進行結構檢測。

中國房地產報今天刊發評論表示，建築倒塌的新聞屢見報端，雖有多雨天氣影響及人為違規改建等原因，但必須追問一個根本問題：「中國民用建築設計通則規定，一般性建築的耐久年限應在50至100年，為何這些坍塌倒塌的樓房，都不到30年就轟然倒下？」

這篇評論主張，要大幅提高建築違法違規的預期成本，讓工程品質事故與相關責任人的行業准入掛勾，在處罰開發企業的同時，讓失職的監理單位也附上連帶責任，「不能當工程建設作為政績提出的時候全來了、出了質量問題都躲了」。

評論文章並指出，中國房屋集中老化風險正在加速，既有房屋樓齡超過30年的接近20%，過去大量老房子建設標準低、缺乏必要維護，安全隱患巨大。

中國住建部2020年的數據顯示，中國大陸老舊小區（房齡超過30年，是舊改主要對象）就有16萬個，設籍居民超過4200萬戶。

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