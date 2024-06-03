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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

指討論廢考監「落入敵人陷阱」　柯建銘：短時間內不會處理

▲▼民進黨立法院黨團召開 還要鬥下去嗎 朝野該對話吧 記者會 柯建銘 吳思瑤。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立法院黨團總召柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立委陳亭妃日前領銜提出廢考監的修憲提案，國民黨立委羅智強、黃健豪、徐巧芯、林沛祥、王鴻薇則主張先凍結監察院預算。對此，民進黨團總召柯建銘今（3日）表示，國人此時此刻最重視「違憲擴權」，廢考監是憲政改革，短時間內不會去處理憲改問題。

陳亭妃上周領銜提出《憲法部分條文》修正草案，她表示，近期藍白一直揚言廢除監察院，讓奇怪的「四權分立」的概念浮上檯面，而她早在第八屆、第九屆、第十屆國會都不斷提案修憲「廢除考試院以及監察院」，就是為了解決我國各院之間權責混亂的問題，但當時國民黨卻不斷阻擋，讓「廢考監」永遠都只能停留在修憲委員會出不去，呼籲立法院長韓國瑜成立「修憲委員會」，不要再阻擋。

對於修憲廢考監議題，柯建銘今天上午應詢則表示，廢考監是憲政改革，現在包括總統賴清德、行政院都在講，應該發展經濟，以民生法案、沒有衝突的法案為優先，所以有關憲改問題，不是現在的題目，也不是現在的主旋律。

柯建銘直指，這只是國民黨團總召傅崐萁與民眾黨團總召黃國昌拿出來騙大家的，提出憲改好像很偉大一樣，其實他們是假憲改、真擴權。

柯建銘說，現在的題目很清楚，是要（針對國會職權修法）提出釋憲，回到憲政秩序來，「這一題（廢考監）我們短時間不可能去處理這個議題，不要爭議性的問題拿來衝突，會落入敵人的陷阱，讓黃國昌來作秀」；「這是假廢考監、真奪權的問題」，跟「假改革、真奪權」一樣的意思。

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