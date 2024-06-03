傅崐萁喊強推2.5兆「花東三法」　賴士葆有意見：還需要再討論

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

傅崐萁預告強推2.5兆「花東三法」　賴士葆有意見：還需要再討論

▲國民黨立委賴士葆質詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨立委賴士葆。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨立院黨團總召傅崐萁提出花東三大交通法案「環島高速鐵路建設特別條例草案」、「花東快速公路建設特別條例草案」、「國道6號東延花蓮建設特別條例草案」，合計經費逾2.5兆元，但儘管法案面臨爭議，傅日前仍預告，在7月16日本會期結束前「一定過」。藍委賴士葆今（3日）受訪時直言，黨團需要再討論，因為從沒深入討論過怎麼處理，希望幹部能在黨團大會讓委員們提出意見。

花傅崐萁以建設花東、交通平權，本會期一開始即領銜提出花東交通3法案，包括「環島高速鐵路建設特別條例草案」「花東快速公路建設特別條例草案」，以及「國道六號東延花蓮建設特別條例草案」，然而此3案在交通委員會中，因為朝野立委沒有共識，所有法條直接保留送黨團協商。主計處長陳淑姿日前在立法院備詢時也表示，政府各項支出很多，如果直接以法律訂定，恐會排擠其他重大建設，要審慎討論此案的可行性。

不過，傅崐萁1日回到花蓮出席活動時，向花蓮鄉親再度掛保證，強調7月16日這個會期結束前，花東3法案一定會三讀通過。對於預算高昂爭議，他則透過新聞稿回應，表示花東3法案的原則是不舉債、不設立基金、不編列特別預算、不債留子孫、遵守財政紀律，花東快將分8年編列預算，環島高鐵和國六東延則希望以BOT的方式來興建。

賴士葆對此表示，國民黨團從沒深入討論過怎麼處理，希望黨團大會時能讓委員們提出意見；被問到如此高昂的花費，錢從哪來？賴士葆說，其實民眾黨也是有條件支持，不能用特別預算，但不用特別預算的話就會排擠到一般建設，還需要多跟行政部門討論，一個餅就那麼大，一年總預算兩兆多，「但真正可以用在公共建設的只有六千億，因此還是要多跟行政院相關部門做好討論啊！」

賴士葆也談到，立法院長韓國瑜五月底時曾找委員們餐敘，希望有爭議性的法案先晚一點，或是在臨時會處理，否則像是國會改革法案分成四次柔腸寸斷的表決，每次都要辛苦推擠，真的要辛苦一次就好，像以前民進黨前瞻也是在臨時會處理，一氣呵成的表決，因此韓國瑜認為要先推福國利民的法案，大家都很有共識。
 

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