憨川分析資料哪裡來？　王義川：我用看的、用膝蓋想就知道

▲民進黨政策會執行長王義川。（圖／搶救王義川行動提供）

記者郭運興／台北報導

民進黨政策會執行長王義川近日自爆，曾用手機訊號比對，「524青鳥行動」、「民眾黨519集會」以及2024總統大選選前之夜的民進黨群眾的資料，引發各界議論，藍營甚至擬於《立法院職權行使法》修正案生效後，行使國會調查權。對此，王義川昨（2日）表示，他只是浮誇的去詮釋，他沒有資料，但這些資料去現場、看影片直播，用看的、用膝蓋想就知道結果了，而且最後的結論也沒錯。

國民黨立委葉元之於政論節目《驚爆新聞線》質疑，王義川近日在節目上脫口，王有資料比對分析，「青鳥行動」跟小草比起來是不同手機訊號也不同人，但現在卻又改口說沒有任何資料，那麼當時是怎麼比對的？

王義川則坦言，自己當下只是浮誇的去詮釋，用手機訊號是一個方法，自己沒有資料，但這些資料去現場、看影片直播，用看的、用膝蓋想就知道了，最後結論也沒錯。

對此，NCC主委陳耀祥今（3日）被問及此事則回應，如果王義川有散播假訊息，違反事實查證，當然會依照相關法規處理。NCC也調查3大電信，結果並未提供資料給王，至於王口中的資料到底從哪來，他也很好奇。

▼王義川稱用膝蓋想就知道分析結果。（圖／翻攝驚爆新聞線YT）