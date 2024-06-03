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拋廢監察院「四大倡議」！　藍委喊先凍再廢、修憲案併2026大選

▲▼羅智強 林沛祥 黃健豪 召開捍衛監察權 先廢東廠院 聯合聲明發布記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲藍委主張廢院不廢權。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民眾黨、國民黨都表態要廢除監察院，過去曾數度提出攸關「廢考監」修憲案的民進黨，日前也由綠委陳亭妃偕29名綠委共同提出「廢考監」的修憲案，並喊話立法院長韓國瑜成立修憲委員會。對此，多位國民黨立委今（3日）召開記者會，提出四點聯合倡議，分別為「更加彰顯五權憲法，廢院不廢權」、「先凍再廢，立即斬除監察院東廠化的憲政毒瘤」、「否決人事同意權，展現廢監察院決心」、「廢除監察院修憲案，應併2026或2028年選舉，否則就是打假球」。

國民黨立委羅智強、徐巧芯、林沛祥、黃健豪、王鴻薇今日上午召開記者會。黃健豪諷刺，過去8年民進黨立院單獨過半時不提，現在成為立院少數時才提，廢除監察院是三黨共識，提出倡議就是為了呼應民進黨之前理念。

黃健豪說，監察院本身某種程度是民意機關，但現在監察院卻成為行政機關的附庸，失去五權憲法本文監察院的功能，且監察院理論上要超出黨派運作，但高涌誠、陳菊完全沒有依據憲法執行，監院已經喪失現在存在的價值，變成政黨政治操作的工具。

王鴻薇指出，這幾年監察院不但沒有功能，而且還變成執政黨的酬庸，甚至去追殺、當作東廠工具，這樣的監察院廢掉算了，民進黨立委陳亭妃領銜提出「廢考監」，這是否會是黨團版本，不得而知，但陳亭妃找了超過半數立委幫她連署，總統賴清德卻又提名了監察院正副院與7名考試委員，奉勸陳去跟賴清德說一下。

羅智強也分別陳述廢除監察院四點主張，第一，更加彰顯五權憲法，廢院不廢權，近年來監察院的成為行政權的附庸，在民進黨執政下東廠化有很大批評。民進黨執政下的監察院，不但功能不彰、浪費公帑，更糟糕的是為特定政黨服務。換句話說，人民是對監察院東廠化不滿，認為民進黨治下的監察院無法有效行使監察權，並非是對監察權本身核心運作的彈劾、糾舉及審計權有所質疑，應該要廢除監察院，但彈劾、糾舉和審計等「監察權」對維持民主問責的職能仍應存在，所以監察權不應廢除。

羅智強續指，第二，先凍再廢，立即斬除監察院東廠化的憲政毒瘤，應在修憲完成廢除監察院之前，盤點監察院現有的功能，除了目前仍有功能的審計、財產申報、政治獻金申報等相關職能仍應繼續運作，其他已經東廠化的權力則應從現在開始即時凍結，也就是在完成廢除監察院的修憲複決之前，即先「實質廢除監察院」。

第三，羅智強說，否決人事同意權，展現廢監察院決心，目前賴清德總統已提名考試院第14屆院長、副院長及7位考試委員人選；2026年監察院亦將進行提名，呼籲所有民進黨連署廢除考監之立委不要打假球，應先表態針對考試、監察委員的人選投下否決票。

第四，羅智強強調，廢除監察院修憲案，應併2026或2028年選舉，否則就是打假球，修憲案門檻極高，憲法複決必須有投票權人總數過半才能通過，故至少要有960萬人以上投下同意票才能通過。如果民進黨是真心希望廢除監察院的修憲案通過，就應支持廢除監察院修憲案併同2026年地方首長、或者併同2028年總統大選舉行。
 

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