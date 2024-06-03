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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠營想讓司法院鬥立法院？　郭正亮嗆吳思瑤：提釋憲前多讀點書

▲立法院三讀通過「立法院職權行使法部分條文修正草案」，民進黨立委吳思瑤發言。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨立委吳思瑤。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

立院藍白版本「國會改革法案」三讀通過，民進黨團幹事長吳思瑤喊話，民進黨已經準備好釋憲籌備，正義即便會遲到，但終究會來到。對此，前立委郭正亮昨（2日）表示，釋憲頂多部分條文違憲，如果到時若全部違憲，必然掀起立法院跟司法院的鬥爭。吳思瑤真的多讀點書，司法院鬥不過立法院，藍營人數優勢下，只是再來一輪流程，難道民進黨又要釋憲？那就準備好每年都提釋憲。

郭正亮於《麥玉潔辣晚報》表示，民進黨在國會表決已經輸了600多次，真正協調的方式是拿「籌碼」來換，吳思瑤說釋憲是唯一必要途徑，來反制惡法，但她應該要理解，憲法法庭無權決定法律該修改成什麼樣子，只能夠將違憲部分退回，要怎麼修改法案還是立法院決定。

郭正亮指出，「國會改革」全部法案綠營都想違憲，開什麼玩笑！釋憲頂多部分條文違憲，如果到時法案全部違憲，必然掀起立法院跟司法院的鬥爭，美國、韓國都曾發生類似例子，綠營真的不要以為大法官最大，司法院也只是五院之一而已。

郭正亮批評，吳思瑤真的多讀點書，司法院鬥不過立法院，釋憲只是將法案退回，國民黨頂多再修法、再提版本，人數優勢下還是會通過，只是再來一輪流程而已，難道民進黨又要釋憲？那就準備好每年都提釋憲。

最後，郭正亮認為，最有可能違憲的是「國會改革法案」的「調查權」，但現在修訂的條文只是調閱權加上聽證權，如果民進黨認為這樣屬於違憲，那也是證明了監察院跟立法院的調查權分配是完全不對等，將全部調查權都歸屬於監察院。

▼民進黨抗議。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼民進黨團準備手舉牌表決 國會改革亂鬥。（圖／記者屠惠剛攝）

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