2消防殉職　國小生寫卡片「有天你們不勇敢了，我能理解」

文／中央社

新竹市晴空匯火警造成2名消防員殉職。為此，竹市關埔國小4年級師生透過課程寫卡片獻給殉職勇消，也向前線消防員致敬，有學生寫下「希望不要再有消防員犧牲」。

新竹市關埔國小校長陳思玎今天接受中央社記者電訪表示，學校4年級社會課程有很大重點是在認識家鄉，而這場火警發生地點就在學校周邊，加上有約20名關埔國小學生當天就受困在大樓內，因此老師們希望透過課程關心此議題。

陳思玎說，老師們透過課程讓學生認識消防安全、公共事務等，了解有很多人在守護人民，經與學生們討論，決議透過寫卡片方式，致贈給消防員們表達感謝。

學生們在卡片寫下，謝謝消防員用生命保護人民，天天跟死神搏鬥，意外發生時都跟住戶走不同方向；也有學生認為，「如果有一天你們不勇敢了，我能理解」；有學生寫下「感謝你們奮不顧身走入黑暗，成為我們的光」，更有學生希望不要再有消防員犧牲。

▼小學生寫卡片，「如果有一天你們不勇敢了，我能理解。」（圖／翻攝新竹市消防局臉書）



時代力量新竹市議員蔡惠婷在臉書Facebook發文分享，關埔國小老師從火災事件思考、設計課程，帶領4年級學生打開許多思辨與討論，再一同透過寫卡片方式向消防員致敬，並由老師們將過程製作成影片，送給竹市消防局，令人感動。

新竹市消防局在臉書發文分享，謝謝關埔國小師生們鼓勵，在艱難時刻裡給警消最大溫暖，希望消防員們可以盡快走出傷痛，繼續守護市民安全。

竹市消防局說，憾事發生以來，消防局收到各界關心與鼓勵，現階段最重要任務就是協助2名殉職勇消走完最後一程，至於案件調查，將全力配合提供完整資料供偵辦，對各界指教也必虛心檢討並速求改進，避免憾事再發生。

新竹市集合式住宅晴空匯日前發生火警，當時傳出8樓有民眾受困，金山消防分隊消防員李詠真、周立鑫前往搜救，但氣瓶耗盡倒臥樓梯間，2人被救出送醫搶救不治。

▲▼小學生寫卡片向消防致敬。（圖／翻攝新竹市消防局臉書）

