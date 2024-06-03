　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

2消防殉職　國小生寫卡片「有天你們不勇敢了，我能理解」

文／中央社

新竹市晴空匯火警造成2名消防員殉職。為此，竹市關埔國小4年級師生透過課程寫卡片獻給殉職勇消，也向前線消防員致敬，有學生寫下「希望不要再有消防員犧牲」。

新竹市關埔國小校長陳思玎今天接受中央社記者電訪表示，學校4年級社會課程有很大重點是在認識家鄉，而這場火警發生地點就在學校周邊，加上有約20名關埔國小學生當天就受困在大樓內，因此老師們希望透過課程關心此議題。

陳思玎說，老師們透過課程讓學生認識消防安全、公共事務等，了解有很多人在守護人民，經與學生們討論，決議透過寫卡片方式，致贈給消防員們表達感謝。

學生們在卡片寫下，謝謝消防員用生命保護人民，天天跟死神搏鬥，意外發生時都跟住戶走不同方向；也有學生認為，「如果有一天你們不勇敢了，我能理解」；有學生寫下「感謝你們奮不顧身走入黑暗，成為我們的光」，更有學生希望不要再有消防員犧牲。

▼小學生寫卡片，「如果有一天你們不勇敢了，我能理解。」（圖／翻攝新竹市消防局臉書）

新竹市2消防殉職　關埔國小生寫卡片。（圖／翻攝新竹市消防局臉書）

時代力量新竹市議員蔡惠婷在臉書Facebook發文分享，關埔國小老師從火災事件思考、設計課程，帶領4年級學生打開許多思辨與討論，再一同透過寫卡片方式向消防員致敬，並由老師們將過程製作成影片，送給竹市消防局，令人感動。

新竹市消防局在臉書發文分享，謝謝關埔國小師生們鼓勵，在艱難時刻裡給警消最大溫暖，希望消防員們可以盡快走出傷痛，繼續守護市民安全。

竹市消防局說，憾事發生以來，消防局收到各界關心與鼓勵，現階段最重要任務就是協助2名殉職勇消走完最後一程，至於案件調查，將全力配合提供完整資料供偵辦，對各界指教也必虛心檢討並速求改進，避免憾事再發生。

新竹市集合式住宅晴空匯日前發生火警，當時傳出8樓有民眾受困，金山消防分隊消防員李詠真、周立鑫前往搜救，但氣瓶耗盡倒臥樓梯間，2人被救出送醫搶救不治。

新竹市2消防殉職　關埔國小生寫卡片。（圖／翻攝新竹市消防局臉書）

▲▼小學生寫卡片向消防致敬。（圖／翻攝新竹市消防局臉書）

新竹市2消防殉職　關埔國小生寫卡片。（圖／翻攝新竹市消防局臉書）

ET快訊
義享天地停車場晚間塞爆！民眾「受困逾1小時」留1星狂罵
把握今空檔　明起「全台下6天」
黃仁勳報明牌！　「42檔老黃概念股」曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

2消防殉職　國小生寫卡片「有天你們不勇敢了，我能理解」

快訊／被開單怒縱火派出所「6車燒毀」！　男深夜裁定收押

男違停遭開單不爽「縱火燒派出所」！拒捕撞警車　2警傷

快訊／國道三號木柵段4車追撞　小貨車起火傳民眾受困

快訊／台鐵深夜死傷事故！男子「遭火車輾過」當場身亡

高雄男開車「騎上輕軌軌道」！受傷還要挨罰

宜蘭派出所遭縱火「停車場傳爆炸聲」！燒毀電線整棟斷電

台南將軍疑因天雨發生車禍　男子掉落排水溝失去呼吸心跳

台南女私處除毛「下體被PO在IG」！怒告美容師結果出爐

台商赴陸做生意養小三「認養3子女」！正宮在台慘淪街友

孫安佐和解狄鶯！嗆孫鵬：別偷雞摸狗　還原被下蠱過程「把我能量轉給老人」

黃仁勳演講「台灣是AI起點」　再現金句：我沒辦法走我要跑

不捨學生畢業！正妹師哭了 「會想你們」求學生遞衛生紙

孫安佐和解狄鶯！　嗆孫鵬：別做偷雞摸狗的事

孫安佐曝「被泰國醫生下蠱」恐怖經歷　對孫鵬.狄鶯失望：但還是很愛我媽

黃仁勳用AI秀標準中文　「輝達模型可幫台灣預測颱風」

孫領養貓直接帶回家　嬤狂拒絕→接納愛護

黃仁勳大巨蛋開球花絮曝光　「球來就簽」風格超親民！

(乾淨影入庫)40歲男乩身廟前走陣…下秒突「臉著地」昏倒！送醫搶救不治

弟爆料媽喝酒還列出品牌　幼兒園老師憋笑急阻止XD

2消防殉職　國小生寫卡片「有天你們不勇敢了，我能理解」

快訊／被開單怒縱火派出所「6車燒毀」！　男深夜裁定收押

男違停遭開單不爽「縱火燒派出所」！拒捕撞警車　2警傷

快訊／國道三號木柵段4車追撞　小貨車起火傳民眾受困

快訊／台鐵深夜死傷事故！男子「遭火車輾過」當場身亡

高雄男開車「騎上輕軌軌道」！受傷還要挨罰

宜蘭派出所遭縱火「停車場傳爆炸聲」！燒毀電線整棟斷電

台南將軍疑因天雨發生車禍　男子掉落排水溝失去呼吸心跳

台南女私處除毛「下體被PO在IG」！怒告美容師結果出爐

台商赴陸做生意養小三「認養3子女」！正宮在台慘淪街友

唐綺陽運勢／魔羯「遇到戲很多的對象」牡羊低調更可愛！金牛很有吸引力

高燒3、4天「新冠流感都陰性」　醫揪元凶

蟹肉棒裡沒蟹肉！營養師曝10種「假食物陷阱」　你中了幾個？

黃仁勳報明牌！　「42檔老黃概念股」曝光

夏季白色背心強勢登場！Jennie穿上拍CK大片　秀智、舒淇也跟上

黃仁勳背板44檔明牌一次看！仁寶未聚餐也上榜　16家未達百元

把握今空檔　明起「全台下6天」

2消防殉職　國小生寫卡片「有天你們不勇敢了，我能理解」

00919配息10.88%超甜！　小資女主播喊「相見恨晚」抱緊免盯盤

快訊／日本今晨規模5.9極淺地震！　震源深度僅10公里

「最美死刑犯」20歲被槍決！死前突曝暗黑要求...全場傻了

社會熱門新聞

台鐵深夜死傷事故！男遭火車輾過身亡

台南女私處除毛「下體被PO限動」！怒告美容師

獨／乩身昏迷亡！首站「有發駕」無異狀

派出所遭縱火　宜蘭男深夜裁定收押

台北男扒光衣服想硬上前妻　「軟軟進不去」下場慘爆

台商赴陸養小三！正宮在台淪街友

高雄男開車闖入輕軌軌道　受傷還挨罰

男遭開單不爽「火燒派出所」　2警傷

芬園寶藏寺352年首見「立筊」！地震也搖不倒

快訊／國3木柵段4車追撞　傳民眾受困

台南將軍疑因天雨發生車禍男子失去呼吸心跳

即／2天沒回家…工人倒臥南亞科技泰山廠B1身亡

父母為救子溺斃！10年後么子考上國防大學

2消防殉職　國小生寫卡片「有天你們不勇敢了，我能理解」

更多熱門

相關新聞

新竹房東只租2族群　他傻眼：簽約要看證件

新竹房東只租2族群　他傻眼：簽約要看證件

不少房東會開條件篩選承租人，希望把房租給理想房客。就有網友無奈，新竹的房東很挑，只租清交大學生、園區工程師，簽約時還要出示相關證件，若非以上兩類族群、職業，基本上會被拒絕，直嘆「會覺得新竹租屋歧視嚴重嗎？」話題引發討論。

新竹大樓深夜火警！火舌吞噬煙狂竄

新竹大樓深夜火警！火舌吞噬煙狂竄

新北打火英雄齊聚龜馬山　望海祈福求平安

新北打火英雄齊聚龜馬山　望海祈福求平安

南消首創消防AI主播消防宣導邁向新紀元

南消首創消防AI主播消防宣導邁向新紀元

縣市長施政滿意度調查南消消防成果六都第1

縣市長施政滿意度調查南消消防成果六都第1

關鍵字：

消防新竹關埔國小晴空匯

讀者迴響

熱門新聞

台鐵深夜死傷事故！男遭火車輾過身亡

台南女私處除毛「下體被PO限動」！怒告美容師

張家瑋血壓太低「在家浴室昏倒」！　流汗、嘴唇發白過程曝

孫安佐槓上父母！律師評「他沒有瘋」

孫安佐隔空嗆爸　孫鵬首度回應

陸女業務賣浴缸當眾脫衣！展場洗澡被圍觀

白種元YT節目拍到「44男輪姦1女性侵主謀」　韓網氣瘋：不准下架！

獨／乩身昏迷亡！首站「有發駕」無異狀

前幾年被逼買房現在後悔了「超多人點頭」！

「狄鶯孫鵬多有錢？」　網：用億計算

短褲、裙妹坐下「1事挺噁」　大票+1：很可怕

派出所遭縱火　宜蘭男深夜裁定收押

台北男扒光衣服想硬上前妻　「軟軟進不去」下場慘爆

10縣市大雨特報　最新警戒區域曝

孫安佐裸身開直播嗨唱半小時：要看精神病嗎？

更多

最夯影音

更多

孫安佐和解狄鶯！嗆孫鵬：別偷雞摸狗　還原被下蠱過程「把我能量轉給老人」

黃仁勳演講「台灣是AI起點」　再現金句：我沒辦法走我要跑

不捨學生畢業！正妹師哭了 「會想你們」求學生遞衛生紙

孫安佐和解狄鶯！　嗆孫鵬：別做偷雞摸狗的事

孫安佐曝「被泰國醫生下蠱」恐怖經歷　對孫鵬.狄鶯失望：但還是很愛我媽

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面