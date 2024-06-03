端午佳節齊防溺　南消中正義消中隊辦理水域救生訓練

▲台南市消防局第七大隊中正分隊特於台南市立游泳池，加強中正中隊義勇消防人員游泳及自救的能力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

炎熱的端午節，也意味著學生暑假即將到來，台南市消防局第七大隊中正分隊特於台南市立游泳池，加強中正中隊義勇消防人員游泳及自救的能力，以提升防汛期間水上救生能力。

本次訓練由隊員郭育廷擔任訓練教官，學員為全體參訓義消人員。訓練課程包括 (一) 各式水上救生器材講解操作；(二) 水域救生技巧講解演練；(三) 水中自救與求生等。訓練時也對遊客進行水上安全活動宣導，如不幸落水時，最重要的原則就是「保持體力」，以最少的體力在水中保持最長的時間，如採用水母漂、仰漂等水中自救技能，或利用身上衣物製作浮球或身旁任何可以增加浮力的物體，使身體浮在水面，以待救援；如遇有人溺水時謹記救溺5步驟「叫、叫、伸、拋、划」，應大聲喊叫呼救並打119向消防局請求協助，再利用附近救生圈、浮具、竹竿、繩索等器材施救，切勿輕易下水救人。

第七大隊大隊長石家源表示，藉由此次訓練強化義消同仁水上救生技能，來應對瞬息萬變的水域環境，更提醒民眾適逢汛期，遇到救溺事件不要驚慌，牢記救溺5步驟「叫、叫、伸、拋、划」。

消防局長李明峯表示，消防局將持續推動的相關訓練，提高義消同仁的應變能力和專業技能，並鼓勵熱血市民踴躍加入義消，另外提醒民眾戲水時應慎選安全水域，牢記救溺5步和防溺10招，才能快樂出門平安回家。