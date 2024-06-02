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黃埔軍校100周年校慶　侯友宜：感謝培育良將保家衛國

▲黃埔軍校100周年校慶。（圖／新北市民政局提供）

▲新北市長侯友宜致詞時向所有國軍同袍致敬。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

陸軍軍官學校校友總會今（2日）於凱達格蘭大道舉辦黃埔軍校100周年慶祝活動，邀集歷屆校友共襄盛舉，活動在響亮的國歌聲中展開，黃埔校友正步連及各軍校校友分列隊伍入場，現場旗海飄揚，場面盛大，即使大雨滂沱，民眾也絲毫不減熱情。新北市長侯友宜也親自到場祝賀，高喊「黃埔軍校，百年生日快樂」，感謝黃埔弟兄與國軍對國家的奉獻。

侯友宜表示，陸軍官校歷久彌新，不僅是國軍建軍的基石，更捍衛了中華民國國家生存，及守護台灣的社會安定，百年來，「犧牲、團結、負責」的黃埔精神，已內化為國軍官兵的堅定意志與信念。自己也是警官學校畢業，和今天齊聚一堂的校友們相同，雖然已褪去戎裝，但仍謹記「親愛精誠」的校訓，於這塊土地上善盡社會責任，由衷敬佩。

▲黃埔軍校100周年校慶。（圖／新北市民政局提供）

▲各軍校校友分別列隊進場。

侯友宜也感謝現役國軍官兵，不分日夜，堅守崗位，面對各種風風雨雨的挑戰，仍守護著國民的安全，讓中華民國、讓我們這一塊土地的人民能夠安居樂業。

端午佳節將近，日前副市長朱惕之也代表市長，前往北部地區後備指揮部，逐一致贈加菜金給陸軍第六軍團指揮部、國防部資通電軍指揮部、陸軍關渡地區指揮部、北部地區後備指揮部、海軍陸戰隊陸戰六六旅、新北市後備指揮部，憲兵第205指揮部及憲兵指揮部新北憲兵隊，感謝國軍弟兄盡忠職守保家衛國。

▲黃埔軍校100周年校慶。（圖／新北市民政局提供）

▲現場民眾紛紛與新北市長侯友宜搶拍合照。

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