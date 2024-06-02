盧秀燕再伸援手！台中辦「花蓮好物市集」　邀在地商家相挺

▲台中市為助花蓮震後經濟，舉辦「花蓮好物市集」，在地商家也一同相挺。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

0403地震嚴重衝擊花蓮的觀光與經濟，1日花蓮縣政府攜手台中市政府於台中草悟道舉辦「台中x花蓮-心手相蓮」好物主題市集，活動圓滿順利！謝謝台中市長盧秀燕及經濟發展局局長張峯源大力支持及熱情邀約，讓花蓮商圈組織及伴手禮店家攜手台中糕餅業者共同響應、一起心手相「蓮」挺花蓮。



花蓮縣長徐榛蔚表示，非常謝謝盧市長在地震後給予全力協助，除號召市府各單位以行動力挺花蓮，這次市集活動更主推「花蓮好物」，協助業者拓展通路，也讓台中市民有機會就近採買，同時為強化活動熱度，更邀請台中最具代表性的糕餅及伴手禮業者一同響應，以在地特色產業牽起跨縣市友誼，一起共度難關、振興經濟！

此次參與的花蓮店家包含阿美麻糬、七星柴魚博物館、雨林Scone&Coffee、砂卡礑自然農莊、昇活樂陶陶、新味醬油、百年傳奇、誠新玉坊、喜降珠寶藝品文創店及易晶觀玉石坊。



台中市政府經發局局長張峯源說：「我本身是玉里人，也是花蓮的孩子，對花蓮有深厚的情感！希望大家以實際的購買行動來支持花蓮業者，用新台幣讓產品全部銷售一空！」另外也謝謝台中市政府經濟發展局產業及青年發展科股長黃健源、台中市糕餅商業同業公會理事長蔡萬財、監事召集人紀旭東、台中市好禮協會理事長王曉薇、台中市產業故事館發展協會理事長周信宏、台中市飛雁創業協會理事長蔡金對及輔導理事長田文進一同出席參與活動。



花蓮縣政府觀光處處長張志翔表示，花蓮縣由南至北長約137.5公里，全縣13鄉鎮市概分為北、中、南三區，此次地震受創嚴重的太魯閣國家公園位於縣境最北邊，以南包括新城鄉、花蓮市、吉安鄉等北區鄉鎮市的交通與著名觀光景點均未受影響。山會搖、地會動，但花蓮依然美好！暑假即將到來，歡迎大朋友、小朋友到花蓮享受好山、好水、美食佳餚與人文風情！

張志翔處長進一步說明，6月15日至6月16日花蓮縣政府將攜手縣內商圈組織、伴手禮店家及在地小農於新莊的宏匯廣場舉辦「花蓮特色伴手禮展售會」，歡迎大家前來選購，以實際行動支持花蓮的產業走出震災困境、一起「重新出花」。

進一步活動資訊請參考花蓮觀光粉絲團（https://www.facebook.com/hltour/?locale=zh_TW），或花蓮縣政府FB粉絲專頁（https://www.facebook.com/hlgov?mibextid=LQQJ4d）。