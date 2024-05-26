台中民眾黨聯合服務處成立　盧秀燕、柯文哲再同框

▲盧秀燕出席台灣民眾黨聯合服務處成立，她期盼攜手合作共創美好台中。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台灣民眾黨立法委員麥玉珍、台中市議員江和樹及陳清龍聯合服務處26日成立，市長盧秀燕和民眾黨主席柯文哲再度同框，引發話題，盧表示，台中新住民約6.3萬人，在生活工作上，難免有適應問題，因此她樂見有專屬服務據點，而不同層級的民代聯合服務，就是「政治放兩旁、民眾與台灣優先」的最佳展現，期許民代們與市府攜手合作，讓台中邁向更美好的幸福城市。

「團結力量大！」盧秀燕表示，身為台中市長，她十分樂見更多服務據點成立，因此特別感謝3位民代成立聯合服務處，完善台中民眾的服務工作。

盧秀燕提到，她當立委時，也和多位議員、里長成立聯合服務處，她認為民代有不同層級，有時難免感到心有餘而力不足，聯合不同層級可擴大服務，充分落實各項地方建設，並為鄉親謀求更多福利。

民政局長吳世瑋表示，國家重大政策推展及各項建設推動，有賴中央和地方政府緊密合作，同時也仰賴民意代表的監督與支持。市議員陳清龍及江和樹長期關注市政各項議題，並對市政發展提供各項寶貴建言；立法委員麥玉珍則長期關心外配及女權議題，並積極投入新住民事務，同時也是台中市新住民事務委員會委員，現在更在立法院積極為新住民權益發聲。

吳局長指出，三位民代在各自崗位為民喉舌不遺餘力，此次成立聯合服務處，將可深耕地方、擴大服務。期盼持續給予市府更多支持與指導，共同攜手合作，讓台中更幸福，實現台灣共榮美好的願景。

出席活動者還有民眾黨主席柯文哲、立委黃國昌、黃珊珊、楊瓊瓔、廖偉翔、市府顧問蔡壁如等人。