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高職女遭霸凌離世！盧秀燕自曝「進職場被霸凌」：不會這樣算了

▲▼台中1名高職女疑遭霸凌自傷離世，議員批評教育局通報失靈，市長盧秀燕表示，這事不會這樣算了。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲台中市長盧秀燕表示，高職女疑遭霸凌自傷離世一事，這事不會這樣算了。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市議會今（31）日進行市政總質詢，市議員王立任指出，1名女高職生去年疑遭同學霸凌，5月休學在家，仍走不出陰影，今年1月自傷離世，質疑學校的通報機制在哪裡？「學校真的接得住孩子嗎？」市長盧秀燕表示，她的成長過程也遭到霸凌，20幾歲就業後還被霸凌，這件事不會就這樣算了。

市議員王立任表示，高職女去年突然遭到同學孤立，因為個性內向，一直無法釋懷，去年5月休學在家，11月曾想回學校，卻又無法面對同學而作罷，不料，今年1月1日輕生。

▲▼台中1名高職女疑遭霸凌自傷離世，議員批評教育局通報失靈，市長盧秀燕表示，這事不會這樣算了。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲市議員張芬郁（右3）質疑霸凌通報年年增加，教育局調查慢半拍。（圖／張芬郁提供，下同）

悲痛欲絕的家長隔天向校方反映女兒可能遭受霸凌，校方竟然要求家長提出霸凌申請，家長在2月22日提出後，學校拖到2月26日才著手調查，原定5月7日報告出爐，校方卻又展延1個月，令人質疑，中間程序沒問題嗎？學校為何在學生進入輔導室後未通報、休學時未通報，學校真的有辦法接住孩子嗎？更值得關心的是，個案妹妹也疑似被霸凌，現在休學中。

市議員謝志忠說，去年被師長霸凌、選擇在家輕生的豐原高中的學生，曾在學校遍撒2次金紙，發生憾事前都會有跡象，不會突然就發生，2起當事人都是經歷痛苦難熬的過程，但過程中學校輔導機制都沒有發揮功能，要求教育局重視學生情緒教育，避免憾事再度發生。

▲▼台中1名高職女疑遭霸凌自傷離世，議員批評教育局通報失靈，市長盧秀燕表示，這事不會這樣算了。（圖／記者鄧木卿翻攝）

市議員張芬郁也抨擊教育局不作為，台中市校園霸凌通報案件從110年到今年5月，通報件數多達638件，最後確認是校園霸凌事件61件，其中生對生55件、師對生6件，更多霸凌通報的當事人沒有被接住。

張芬郁要求市長盧秀燕，在高民調情況下，積極處理校園霸凌事件，讓台中市的小孩可以很驕傲的說「我們在學校很安全，不用擔心被霸凌」。

盧秀燕表示，她非常了解，因為她在成長過程中也經歷過霸凌，到20幾歲、進到公司也遇過霸凌，完全可以理解，而且她也是個母親，該個案中間有不合理的地方，市府不會這樣算了，會回頭檢視中間程序，包括該通報的時候是不是沒有通報、該啟動處理程序是不是沒有啟動等，並回顧過去放眼未來，持續關心個案妹妹的狀況，給予更多關心協助跟輔導。

教育局表示，5月20日已針對生對生霸凌案件，積極協調雙方調解，今（31）日學校召開第二次處理小組會議，因調解仍未果，學校已決議啟動調查程序，除督促學校加速調查，並提供學生輔導諮商資源，減少學生心理創傷。

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