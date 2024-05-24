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AIT前主席薄瑞光拜會中市府　盧秀燕親自接見：歡迎每年來台中

▲AIT美國在台協會前主席薄瑞光拜會中市府，盧秀燕：歡迎每年來台中。（圖／台中市政府）

▲AIT美國在台協會前主席薄瑞光拜會中市府，市長盧秀燕表示，歡迎每年來台中。（圖／台中市政府）

記者游瓊華／台中報導

AIT美國在台協會前主席暨現任智庫太平洋世紀研究所所長薄瑞光(Raymond Burghardt)日前拜會台中市政府，由台中市長盧秀燕親自接見，雙方就城市建設發展及歷史等進行交流，互動熱絡。盧秀燕表示，薄瑞光主席是AIT美國在台協會在任最久的主席，也是與台灣最具深厚情誼的外交人物，且過去曾居住台中，歡迎薄瑞光主席每年有來台灣的話，一定要來台中。

▲AIT美國在台協會前主席薄瑞光拜會中市府，盧秀燕：歡迎每年來台中。（圖／台中市政府）

▲AIT美國在台協會前主席薄瑞光曾經居住在台中，認為台中地理位置相當好，南來北往都很方便。（圖／台中市政府）

當日拜會，薄瑞光主席關心台中市施政目標、建設及經濟發展等議題。盧秀燕表示，她擔任台中市長已經超過五年，盼台中市能成為受重視的城市。過去台灣的發展著重南北，希望中部地區也能夠獲得更均衡的發展，期盼在她任內能夠建立中部過去所缺乏的建設與制度。

盧秀燕指出，台中的經濟狀況正逐漸變好，北部以商業為主，南部以重工業為主，而中部則為科技產業的重要聚落，包含光學、AI、晶片、飛機零件、離岸風電等產業蓬勃發展。中部地區氣候穩定，人才優勢明顯，尤其在基礎工業方面，已逐漸走向國際舞台，大立光、美光、台積電與漢翔等國內外知名企業設廠與投資，更凸顯了中部地區的重要性。

▲AIT美國在台協會前主席薄瑞光拜會中市府，盧秀燕：歡迎每年來台中。（圖／台中市政府）

▲盧秀燕表示，期待美村綜合服務園區落成啟用時能邀薄瑞光主席一同參與剪綵儀式。（圖／台中市政府）

盧秀燕進一步指出，台中市擁有便捷的海港，交通建設與軌道建設蓬勃發展，同時位於台灣中部，地理位置優越，為中部地區的發展提供了更多機遇與便利。這些發展對於增加民眾就業機會尤其重要，她重視青年就業，台中市的青年失業率在六都中居於低位。

薄瑞光主席提到，他曾經居住於台中，住的地點離「美村綜合服務園區」很近，這個園區原先是美軍俱樂部，為台美共同的歷史記憶。盧秀燕表示，期待該園區落成啟用時能邀薄瑞光主席一同參與剪綵儀式，屆時可展出薄瑞光主席過去在台中的照片，一同見證歷史今昔，別具意義，對此，薄光瑞主席表示，將回去找舊時台中公園照片，回味過去在台中的時光。

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