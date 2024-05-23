16英雄終身免費搭中捷！6人還沒找到：橘衣哥、粉紅衣姐、攝影哥

▲中捷殺人案，盧秀燕表示，協助按警鈴的民眾以及攝影的民眾也可獲得終生免費搭乘捷運。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

台中捷運21日驚傳無差別殺人案件，第一時間車廂上多位民眾挺身而出，台中市政府昨天宣布16位出力制伏歹徒的乘客可終身免費搭乘台中捷運。市長盧秀燕今天表示，這16人中有10人身分已經獲得確認，但還有6位身分尚未掌握到，包括協助按警鈴的橘衣哥以及白衣哥，還有一位穿著粉紅衣的女性、攝影哥等。

▲中捷殺人案英雄們將獲得終身免費搭乘台中捷運。（圖／合成照）

盧秀燕表示，市民在第一時間見義勇為，分頭合力壓制歹徒，讓傷害降到最低，市府將在治安會議上公開表揚，她代表市府感謝這些英勇的市民，總共有16位可獲得終身免費搭乘台中捷運的獎勵，當中包括長髮哥、短褲哥、雨傘哥、扭耳姐等，約莫有10個人身分已經確定，還有6個人身分未掌握，警方已經透過監視器取得影像，包括協助按警鈴的橘衣哥、白衣哥以及粉紅衣姐，還有攝影哥等等，確認身分後都會一一聯繫。

20歲的洪姓護專生21日搭上台中捷運水安宮站往市政府站行駛的列車，一上車廂就亮刀砍人，同車廂的乘客合力壓制凶嫌，綽號「許瑞」的健力教練許瑞顯赤手空拳與洪男近身肉搏，結果臉部多處撕裂傷，被網友封為英雄。