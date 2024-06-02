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導覽皇居外苑英語超流利　東京4歲、7歲小兄弟爆紅

▲▼ 日本東京皇居外苑。（圖／VCG）

▲圖為日本皇居外苑。（示意圖／VCG）

文／中央社

日本東京皇居外苑有一對7歲及4歲的小兄弟相當受到遊客歡迎，因為兩人在此擔任志工，能用流利英語為外國人導覽廣受好評。

日本富士新聞網報導，這對小兄弟分別才7歲跟4歲，外表看起來就是普通的小朋友，不過，兩兄弟英語流利，在皇居外苑主動與外國遊客攀談進行導覽。

兩兄弟用英語對著兩名外籍女遊客說：「哈囉哈囉，我可以稍微跟你們聊聊嗎？」兩兄弟也跟其他外國遊客介紹皇居外苑的「楠木正成」銅像，說明其姿態是身著盔甲收韁繩的勒馬之姿。

就在訪日外國客持續增加的同時，日本可以用英語進行觀光導覽的人手明顯不足，所以兩兄弟成為當地高人氣的小志工。

外國遊客說：「（兩兄弟）英語真的很流利，非常棒。」

7歲的哥哥從1歲開始學英語，4歲的弟弟更是從未滿1歲就學英語，當兩人開始能掌握英語時，就萌生了「想跟外國人說話」的想法，所以從2023年起開始擔任導覽志工。

4歲的弟弟說：「不管是跟誰，能用英語說話就很開心。」兩兄弟的母親說，能用英語把日本的魅力傳達給全世界的人們，身為家長也覺得非常開心。

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