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開槍射計程車司機！兇嫌遭通緝「嘆回不去了」　向友人借錢搭車自首

記者羅翊宬／編譯

日本埼玉縣川口市5月29日深夜發生一起槍擊案，68歲的男子瀬川好一從東京都北區搭乘計程車，豈料當行駛3公里後，他卻突然開口索討金錢，還朝72歲的司機腹部開槍，造成對方嚴重受傷。事後，瀬川好一竟然一路逃往福島縣，在電視播送通緝畫面後，他才決定向友人借錢搭新幹線返回埼玉縣。

根據《日本放送協會》，日本警方5月31日上午發佈瀬川好一的全國通緝令，透過電視新聞播送姓名、含有臉部特徵的相片，此時已經先行逃往福島縣的瀨川好一得知不可能逃到天涯海角，才向住在福島縣的女性友人表示，「我的相片登上電視新聞版面，我不得不回去」。

瀬川好一身邊並沒有其他財產，於是他只好向該名女性友人借1萬日圓（約新台幣2065元）搭乘新幹線，搭車時他還向警方主動撥打電話，表示將會前往警局自首。之後警員在新幹線列車內目睹瀨川的身影，但擔憂瀨川可能持有槍枝，因此無法輕舉妄動，直到瀨川從大宮車站下車後，才將之以強盜殺人未遂嫌疑逮捕。

瀬川好一被警方逮捕時，身上只剩下3500日圓，當時身上並未持有手槍。

警方前往瀬川好一的住處進行搜索時，剛好搜到一發子彈。

報導指出，其實瀬川好一的家鄉為福島縣，他於事發後的隔天（5月30日）前往福島縣當地女性友人的住家，並於5月31日由女性友人親自開車載往JR福島車站，並自行購買新幹線車票，中午12時左右搭乘新幹線，監視器清楚拍攝到他的身影。

►深夜搭計程車「向司機開槍」勒索！　日本警方成功逮捕通緝犯

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