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「台灣」成旅遊首選！日圓貶值屢創新低　日本高中修旅改來台灣玩

▲▼台灣吸引許多來自國外的觀光客到訪。（圖／CFP）

▲日本山口縣某高中決定讓高二學生前往台灣畢旅。（示意圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

日圓貶值持續創下新低。在此之際，日本當地民眾的出國旅遊習慣也跟著被迫改變，其中就有高中為了節省旅費等各種開支，決定將修學旅行的海外旅遊地點，從原本的新加坡、馬來西亞改成「台灣」。

根據《日本放送協會》，位於山口縣宇部市的私立慶進高中，原本在新冠疫情爆發前，每年的10月高中二年級學生都會前往新加坡、馬來西亞進行5天4夜的修學旅行，然而疫情爆發後就被迫取消舉辦，直到近年才又因為疫情結束而再度恢復舉辦。

只不過受到日圓匯率持續下跌、進口商品價格上漲等影響，光是機票和住宿費用就跟著漲一波，也因此慶進高中為了能夠維持讓學生前往海外修學旅行，只好將旅行目的地從原本的新馬改為台灣。

慶進高中指出，若是前往新加坡修學旅行，在新冠疫情前平均每位學生的旅費為15萬日圓（約新台幣3萬982元），然而今年卻飆漲至24萬日圓（近新台幣5萬元），若校方將修學旅行目的地改為台灣，則可維持每位學生的旅費至14萬日圓（約新台幣2萬8916元）。

慶進高中校長待水清信表示，「新冠疫情以前的學生可以前往新加坡、馬來西亞畢旅，然而今年卻不得不改變畢旅目的地，雖然覺得遺憾，但我校還是想維持前往海外進行畢旅的傳統。考量到許多日本企業前往東南亞派駐，我校的目標是讓學生們體會到文化的差異。」

另外，位於山口縣岩國市的高水高中，原本每年修學旅行的目的地是澳洲，然而自從日圓匯率不斷貶值後，校方決定雖然維持原本前往澳洲畢旅的計畫，但學生下榻地點從原本的飯店，改為前往澳洲當地家庭寄宿（Homestay）。

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