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鼻胃管「直插入肺」！菜鳥醫師離譜失手　英老翁痛苦身亡

▲▼醫院,病床,住院,醫師,護士,護理師,急診,病患,患者。（圖／CFP）

▲英國一名老翁遭插錯鼻胃管身亡。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

英國衛根（Wigan）發生離譜悲劇，一名83歲老翁住院安裝鼻胃管，卻被新手醫師失手插入肺部、而非胃裡，在灌入液體後引發肺炎，搶救月餘仍宣告不治。

鏡報報導，巴特勒（Terry Butler）是一名退休消防員，去年12月因為小中風住進「皇家阿爾伯特．愛德華醫院」（Royal Albert Edward Infirmary）。他被裝上鼻胃管，左肺在15分鐘內被灌入150至200毫升液體，引發胸部劇烈疼痛後，這才被發現大事不妙，救治1個月仍不幸去世。

院方負責人妮古拉（Nicola Heath）表示，內部調查指出，患者在安裝鼻胃管之前，曾經照過X光確認器官位置，但新手醫師未接受相關培訓，也不知道有此類培訓，「錯誤解讀」X光片後釀成悲劇。值得注意的是，該院2017年和2019年都發生過類似事件。

博爾頓（Bolton）法醫弗羅德舍姆（Alexander Frodsham）認為，巴特勒的死，是疏忽導致不幸事件的結果。死者兒女也在聲明中表示，「作為一個家庭，我們對於他的去世感到悲痛欲絕。我們覺得爸爸死去的時刻還沒到來，如果不是因為這起事件，他會在家裡與家人一起享受生活。我們擁有關於爸爸的美好回憶，他將永遠活在我們心中。」

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