鼻胃管「直插入肺」！菜鳥醫師離譜失手　英老翁痛苦身亡

▲英國一名老翁遭插錯鼻胃管身亡。(示意圖/CFP)



記者吳美依/綜合報導

英國衛根(Wigan)發生離譜悲劇,一名83歲老翁住院安裝鼻胃管,卻被新手醫師失手插入肺部、而非胃裡,在灌入液體後引發肺炎,搶救月餘仍宣告不治。

鏡報報導,巴特勒(Terry Butler)是一名退休消防員,去年12月因為小中風住進「皇家阿爾伯特.愛德華醫院」(Royal Albert Edward Infirmary)。他被裝上鼻胃管,左肺在15分鐘內被灌入150至200毫升液體,引發胸部劇烈疼痛後,這才被發現大事不妙,救治1個月仍不幸去世。

Retired firefighter died after hospital tube error: Terry Butler died after a feeding tube was mistakenly inserted into his lungs, an inquest hears https://t.co/yy7FElIpW2 pic.twitter.com/H6YMvjgrSD