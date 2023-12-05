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社會 社會焦點 保障人權

獨／臥床老翁灌食竟噎死！家屬怒告養護中心　檢警搜索拘提3人

▲▼汐止區某老人養護中心日前爆發插鼻胃管老翁灌食噎死意外，檢警搜索並逮捕該中心3人到案。（圖／記者黃宥寧攝）

▲汐止區某老人養護中心日前爆發插鼻胃管老翁灌食噎死意外，檢警搜索並逮捕該中心3人到案。（圖／記者黃宥寧攝，下同）

記者黃宥寧、張君豪／新北報導

新北市汐止區某老人養護中心11月底發生一起意外，在該養護中心收容照顧的龔姓老翁（80歲），用餐過程遭灌食噎到氣管窒息身亡，經院方通知家屬後，家屬難以置信，且死者被養護中心人員發現時已無呼吸心跳，對此家屬憤憤不平，認為該養護中心照護人員有明顯疏失，憤而向檢警提告。

士林地檢署檢察官受理後，法醫解剖相驗時發現，該名長者身體虛弱已無法正常進食，需使用鼻胃管進行灌食；但離譜的是，灌食為一般為液態補充品或營養劑，老翁當天經護理人員以鼻胃管灌食，氣管竟遭噎住導致窒息身亡，但該養護中心起初疑拒提供醫護人員班表及監視器讓檢警查驗，家屬氣得向士林地檢署按鈴提告該養護中心涉嫌照護疏失、過失致死罪嫌。

▲▼汐止區某老人養護中心日前爆發插鼻胃管老翁灌食噎死意外，檢警搜索並逮捕該中心3人到案。（圖／記者黃宥寧攝）

檢警經多日蒐證，4日下午汐止警方持士林地檢署、地院所核發拘票搜索票，大批警力到該老人養護中心進行搜索。據了解，該養護中心在汐止地區評價並不好，網路檢索的評價竟然只有一星，市府評鑑更從2018年後遭降評為乙等。

檢警昨天搜索該養護中心後並拘提陶女、張男、黃男等該中心現場負責人、看護人員3人到案，訊後依過失致死罪嫌送辦，檢警並當場查扣養護中心內的電腦、監視器主機及員工手機等電磁紀錄，希望藉此釐清龔姓老翁遭灌食窒息死亡前後，看護人員是否善盡照護責任，及釐清當天灌食物內容，以查明老翁死亡真相，複訊後，黃男、陶女、張男各以3萬、2萬、1萬交保候傳。

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