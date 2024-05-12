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醫美儀器燙傷醫療糾紛頻傳越　王正坤醫師發表新書指導如何防止儀器燙傷

▲醫美儀器燙傷患者的醫療糾紛越來越多，藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師，發表耗時2年寫作的新書「醫學美容與醫美保養品」，指導醫師與患者如何防止相關醫美副作用。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲醫美儀器燙傷患者的醫療糾紛越來越多，藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師，發表耗時2年寫作的新書「醫學美容與醫美保養品」，指導醫師與患者如何防止相關醫美副作用。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

醫學美容盛行，也頻傳因醫美儀器燙傷患者的醫療糾紛越來越多，藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師，特舉辦醫學美容新書發表會，發表耗時2年寫作的新書「醫學美容與醫美保養品」，指導醫師與患者如何防止醫美副作用，如何防止醫美儀器燙傷患者。

▲醫美儀器燙傷患者的醫療糾紛越來越多，藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師，發表耗時2年寫作的新書「醫學美容與醫美保養品」，指導醫師與患者如何防止相關醫美副作用。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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王正坤醫師指出，醫學美容儀器燙傷患者的糾紛越來越多，被雷射、脈衝光、電波拉皮、音波拉皮、動磁波等儀器燙傷的患者越來越多，除高溫會燙傷患者以外，低溫也會造成凍傷，被冷凍減脂儀器凍傷時，也是會起水泡與潰爛，面對這麼多的醫學美容副作用，他耗時2年寫作的新書「醫學美容與醫美保養品」，指導醫師與患者如何防止醫美副作用，如何防止醫美儀器燙傷患者。

▲醫美儀器燙傷患者的醫療糾紛越來越多，藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師，發表耗時2年寫作的新書「醫學美容與醫美保養品」，指導醫師與患者如何防止相關醫美副作用。（圖／記者林東良翻攝，下同）

王正坤醫師表示，醫學美容儀器幾乎都是能量治療設備EBD(energy-based devices )，充滿能量的雷射、脈衝光、音波拉皮、電波拉皮、都是以熱能來燙傷皮膚，來破壞老舊的皮膚組織，被熱能燙傷的人體組織就會開始產生新的膠原蛋白來修復傷口，接著產生細微疤痕，利用細微疤痕來達到皮膚緊實與年輕化的目的。但是儀器的能量太高時，就會產生壞死性的水泡、嚴重疤痕與俗稱反黑的發炎後色素沉澱(PIH)。醫美儀器最常見的副作用是能量太高，導致燙傷起水泡潰爛。但是治療肥厚型的老人斑、胎記與刺青時，反而需要把雷射能量提高，來燙傷破壞老人斑，讓老人斑結痂脫落，但是必須落實傷口照顧來預防傷口反黑。

▲醫美儀器燙傷患者的醫療糾紛越來越多，藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師，發表耗時2年寫作的新書「醫學美容與醫美保養品」，指導醫師與患者如何防止相關醫美副作用。（圖／記者林東良翻攝，下同）

音波拉皮、電波拉皮、脈衝光拉皮、雷射磨皮等各種儀器的拉皮原理都是加熱皮膚造成皮膚輕微受傷，藉此來增生膠原蛋白。那麼溫度要到達幾度才有效呢？溫度幾度才不會燙傷呢？王正坤醫師於這本新書「醫學美容與醫美保養品」當中寫道，人體正常體溫範圍為36度C到37.4度C。加熱到45度C，加熱8-10秒，就可以增生新的膠原蛋白，輕微燙傷皮膚組織，形成輕微疤痕，增生新的膠原蛋白，達到疤痕拉皮的效果。大約60度C到70度C就會產生膠原蛋白凝結，產生比較嚴重的燙傷。溫度越高，能量越高，傷害越大，疤痕沾黏越多，拉皮效果越好，但是副作用越大。因此要避免高能量，避免燙傷。

王正坤醫師用手指著新書上很多燙傷水泡潰爛的照片，呼籲醫師與患者都要清楚明白這些副作用的前因後果，並且透過醫病雙方討論，來避免副作用。患者甚至可以主動提醒醫師，不要為了追求療效，而把儀器能量調太高，而造成燙傷的遺憾。

▲醫美儀器燙傷患者的醫療糾紛越來越多，藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師，發表耗時2年寫作的新書「醫學美容與醫美保養品」，指導醫師與患者如何防止相關醫美副作用。（圖／記者林東良翻攝，下同）

王正坤醫師本身是皮膚科專科醫師與企管博士，曾任台灣醫用雷射光電學會理事長，現任台灣美容醫療促進協會理事長與藝群醫學美容集團董事長，在長榮大學博士班授課品牌管理與供應鏈管理，在成功大學EMBA碩士班授課連鎖品牌經營管理，在成功大學醫學系授課美容醫學。

▲醫美儀器燙傷患者的醫療糾紛越來越多，藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師，發表耗時2年寫作的新書「醫學美容與醫美保養品」，指導醫師與患者如何防止相關醫美副作用。（圖／記者林東良翻攝，下同）

王正坤醫師於過去20多年來，在台灣醫用雷射光電學會、台大醫院與成大醫院開課指導過數千名醫師，編寫過無數的醫學美容教材，此次彙集成冊，出版新書「醫學美容與醫美保養品」，提供醫師們深入研究醫學美容技術，提供愛美民眾了解醫學知識，讓民眾知道每一種醫學美容的原理、照護與副作用，避免民眾踩到醫學美容陷阱。

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