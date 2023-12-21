手術中想摸眼部...患者遭醫生「錘壓頭部」提醒！恐怖畫面曝光

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸一起醫療糾紛引發關注，一名病患在接受眼科手術時，伸手向上試圖摸眼部，結果遭醫生重拳錘壓，術後左眼失明。院方表示，該名醫生是為避免發生危險，情急之下才用手迅速錘壓提醒患者。

一名武漢中心醫院急診科主任近日在網路發文稱，廣西貴港愛爾眼科醫院馮姓醫生在手術中，因82歲的覃姓患者喊痛，用拳頭猛擊對方頭部，手術後患者左眼失明。手術室影片也被發布到網上。

▲手術過程被監視器拍下。（圖／翻攝自秒拍）

貴港愛爾眼科醫院今（21）日凌晨發布聲明稱，此事發生於2019年12月12日，覃姓患者被診斷為左眼白內障、左眼晶體脫位等，需行左眼晶狀體摘除（非正常晶體）+眼前節玻璃體切割手術。

聲明指出，手術過程中，由於是局部麻醉，患者有手術不耐受，伸手向上試圖摸眼部，眼部附近為手術無菌區域，一旦觸摸將可能造成感染，且手術正在進行中，醫生為避免發生危險，情急之中用手迅速「錘壓」提醒患者，不存在傷害患者的動機和行為。

聲明稱，術後患者曾有誤解，經醫生與患者和家屬解釋，雙方已消除誤會、達成諒解。

貴港市衛健委工作人員20日回應，目前已關注到相關情況，正在調查覈實中，後續調查結果出來後，會向社會發布官方情況通報。

此事在大陸網路引發熱議，不少人批評該醫生，「好了，以後醫生有什麼要提醒患者的話都直接錘頭就行了」、「發現了一個新詞：錘壓」；但也有網友持不同意見，「這新聞感覺就像是 震驚，外科手術大夫居然用刀割患者肚皮」。