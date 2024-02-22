植牙病患誤吞螺絲　牙醫挨告反怪年輕醫「硬要取出弄傷食道」

▲牙醫植牙時不慎讓植體螺絲掉落，病患到大醫院以內視鏡取出異物後控告過失傷害。（示意圖／Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

王姓牙醫師去年在為病患進行植牙時，不小心掉落1個螺絲，被病患誤吞下肚，王醫安撫稱，等著自然排泄就好，病患仍擔心安全，趕忙到大醫院接受內視鏡取出，王醫堅稱自己處置沒錯，反指責大醫院的年輕醫師硬要將螺絲取出，才會刮傷病患的食道壁，台北地檢署22日依醫療過失傷害罪起訴王醫。

據了解，王姓牙醫在新北市牙醫診所執業，他是在幫1名年約50歲的男病患進行植牙前程序時，發生螺絲脫落，1個小於2公分的零件順著病患口腔，滾入食道，病患發現自己誤吞，急著詢問該怎麼辦，王醫輕描淡寫地表示，不用特別處理，異物會自然排出。

但病患仍擔心異物在肚子裡可能危及健康性命，立刻跑到大醫院掛急診，由醫師以內視鏡伸進食道內，將植體螺絲取出，同時發現食道遭刮傷，病患憤而回診所向王姓牙醫討公道。

王姓牙醫挨告後仍堅持，這名病患誤吞的異物，經腸胃乳動後，會自然隨著排泄物排出，不懂醫院的年輕醫師為什麼要堅持手術，並質疑病患食道傷痕是內視鏡手術取出時所造成，與他無關。

由於王姓牙醫拿出病患曾登門求償的錄音檔，雙方不願繼續協調和解，檢察官調閱相關病歷與就醫資料，函詢醫院有關誤吞異物的可行處置方法後，依醫療過失傷害罪起訴王姓牙醫。