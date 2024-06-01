搶拍富士山！外國旅客「違停亂象」　日本政府直接蓋一座停車場

▲海外遊客搶拍日本富士山衍生許多問題。（圖／路透）

文／中央社東京1日綜合外電報導

日本山梨縣富士吉田市一處街道，近年來成為外國觀光客拍攝富士山熱門景點，但由於違停等亂象不斷，當地市政府今天啟用新設停車場，希望在觀光客來訪與地方發展間求取平衡。

日本共同社報導，富士吉田市這處街道，因為可以同時拍攝到懷舊商店街與後方的富士山，一直以來廣受外國觀光客歡迎，成為社群平台上的熱門拍照景點，但也引發「觀光公害」（overtourism，又譯超限旅遊）問題。

富士吉田市政府為解決外國觀光客隨意在路旁違規停車等情況，今天正式在附近啟用包括公廁的收費停車場。

市府表示，在此之前，來拍照的觀光客有人不買商品只跟商家借用廁所，也有人單純來拍個照就離開，他們希望透過啟用公廁及停車場，促進觀光客在商店街消費。

市府花費約5200萬日圓（約新台幣1074萬元）購買土地，又花了約1億1500萬日圓建造。

停車場內設有5座長椅供人休憩，也在公廁入口處展示當地特產的紡織品。停車場24小時營業，最多可停放27輛車，收費為第1小時100日圓，超過1小時後每30分鐘50日圓。

日本放送協會（NHK）報導，富士吉田市這處熱門拍照景點位於「本町二丁目交差點」，多的時候一天會有約5000名外國觀光客造訪。

也因為有些外國觀光客是自駕前來，路邊違停甚至停到附近店家停車場內的亂象層出不窮，讓市府決定設置公有停車場。

富士吉田市市長堀內茂今天說，觀光公害帶來的弊病日益顯著，觀光客及地方共同努力面對很重要。