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南韓醫罷工！「懷雙胞胎」高危孕媽33周突破水　苦等2小時沒醫院收

▲▼ 南韓住院醫師集體罷工，既有人力應接不暇。（圖／CFP）

▲ 醫院人力不足，高危險患者無法順利轉院。（圖／CFP）

記者陳宛貞／編譯

南韓政府祭出醫療改革，計畫擴大醫學院招生名額，引發住院醫師集體罷工抗議，2月下旬至今已持續逾3個月。一名懷有雙胞胎的高風險產婦突然破水，卻連續被多間醫院以人力不足為由拒收，等待逾2個小時後才找到願意收治的醫院。

《紐西斯通訊社》1日據醫界消息報導，一名雙胞胎孕婦平常在京畿道一間婦產科診所看診，5月30日懷孕33周時突然羊水破裂，需要緊急轉院至可收治早產兒的醫院，未料破水後苦等逾2個小時，才被送往唯一可以轉院的首爾西部一間大學醫院。

婦產科診所院長說明，懷有雙胞胎卻在早期破水屬於高風險產婦，當時值班的醫師希望轉院至有「5大醫院」（Big 5）之稱的首爾峨山醫院、首爾聖母醫院、三星首爾醫院、首爾大學醫院或延世大學世福蘭斯醫院，都沒有得到肯定答案，後來又詢問幾間才找到願意收治的醫院。

產婦破水逾1小時後由119急救人員接手，最終拖了2至3小時才得以轉院。由於她懷有雙胞胎，為防萬一需送往可緊急手術、可治療未滿37周高危新生兒且有2個新生兒加護病房（NICU）床位的醫院，條件相當困難。

婦產科院長也提到，目前因缺乏手術必須的麻醉科醫師，大學醫院夜間很難開刀，有些醫院則是缺乏負責NICU的專科醫師，只能收治懷孕34周以上的孕婦。

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